Con restricciones entrará CDMX a semáforo verde

Crónica de un semáforo epidemiológico verde anunciado, llegó por primera vez a la Ciudad de México como ya lo preveía días antes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia, además de la felicitación y agradecimiento a los capitalinos, aclaró que este cambio que se dará el próximo 7 de junio, sin embargo, aclaró que ello no significa la apertura al cien por ciento de todas las actividades económicas ni que se deba colgar el cubrebocas.

“Entramos a semáforo verde, después de esta larga pandemia, decirle a toda la ciudadanía que aún cuando entramos al semáforo verde eso no quiere decir que bajemos la guardia, sobre todo a todas las personas que no han sido vacunadas con sus segundas dosis, y a todos los que no han sido vacunados pues hay que seguirse cuidando con todas las medidas sanitarias, no quiere decir que al entrar el semáforo verde que podemos eliminar el cubrebocas o la sana distancia o las grandes comidas y cenas familiares, siempre hay que tener todas las medidas de precaución”.

Eduardo Clark, director de gobierno digital, destacó que se mantiene la mejoría en los distintos indicadores, entre ellos los ingresos hospitalarios, la positividad de pruebas que destacó, se mantiene entre el 5 y 6%.

“La buena noticia para la Ciudad el día de hoy es que con base en los indicadores que llegaron el día de parte del Gobierno de México estamos ya en semáforo verde a partir del lunes, por primera vez en toda la pandemia en la ciudad. Justamente vemos en la última semana también mejoría otra vez en los hospitalizados en la Ciudad de México, 615 personas hospitalizadas al corte del día de ayer, 144 menos que la semana previa y continúa esta reducción semana a semana en términos porcentuales cercanos al 15% entonces vamos no solo con una mejoría sino la mejoría mantiene de manera relativa la velocidad”.

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública informó que junto a las clases presenciales en escuelas también retornarán las que se dan en casa de cultura, entre otros.

“A partir del lunes 7 de junio reinician clases presenciales en talleres, casas de cultura, casas comunitarias, es un regreso voluntario lo mismo que guarderías, hoteles, en hospedaje al 60%, tiendas departamentales, centros comerciales y comercios al 50%, restaurantes hasta las 12 de la media noche en interiores, al lunes 14 de junio eventos deportivos al aire libre al 50%, clases grupales en gimnasios, y congresos y convenciones y el lunes 24 de junio, eventos de entretenimiento en espacio cerrado con capacidad mayor a mil 500 al 25%”.

Sin embargo, no se quitan las restricciones para bares y antros, ni tampoco para la realización masiva de fiestas como bodas, bautizos, entre otros. A pesar de esto, Sheinbaum Pardo aclaró que tampoco se tendrá pleno regreso de los trabajadores de la Ciudad de México por lo que algunos trámites continuarán por internet.

“Todavía no está planteado el regreso, no está determinada la fecha, en las siguientes semanas vamos a ver algunas actividades que aún permanecen con un nivel de servicio menor y esto es importante repito porque hay que ser cautos, el hecho de que estemos en semáforo verde pues obviamente abre más actividades y hay que darle seguimiento epidemiológico porque esto no impide que en algún momento pudiera llegar a aumentar la pandemia, entonces lo que queremos es hacerlo de manera cauta para que no hay a ningún problema y que podamos tomar medidas sin necesidad de estar disminuyendo ninguna actividad económica”.

Por último el gobierno capitalino también informó que a partir del próximo miércoles comenzará la vacunación a personas entre 40 a 49 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac con dosis de AstraZeneca, además de Miguel Hidalgo con la vacuna Pfizer, el objetivo, alcanzar a una población de 346 mil 336 adultos que se encuentran en ese rango de edad.