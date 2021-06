Vacunas que cedió E.U. a México ayudarán a reabrir la frontera: AMLO

Las vacunas Johnson & Johnson contra Covid-19 que otorgó Estados Unidos muestran la buena relación que hay entre ambos países y ayudarán con la reactivación de la economía en la frontera, fue lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al agradecer el millón de dosis otorgadas por la administración de su homólogo Joe Biden.

En la mañanera, el Primer Mandatario, comentó que, con dicha cantidad, más lo que vaya consiguiendo su administración, se vacunará a las entidades que colindan con esa nación.

“Un gesto de solidaridad que reconocemos mucho del gobierno de Estados Unidos, que es una sola dosis y eso lo agradecemos mucho, confirma el que es buena nuestra relación, este es un planteamiento que hemos venido haciendo de que hay que actuar con solidaridad, que todos tenemos que ayudarnos mutuamente, también se tomó una decisión que esas vacunas, y se está haciendo el trámite para ampliarlas, se van a utilizar para un plan de vacunación especial para los municipios fronterizos, de la frontera norte”.

De acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, las vacunas se pondrán a la población de 18 a 40 años.

“Esta vacuna, su efectividad para prevenir enfermedad grave por Covid-19 es de 85% y no requiere de ultracongelación, el 27 de febrero recibió autorización para uso de emergencia por parte de la agencia sanitaria de Estados Unidos, FDA y el 27 de mayo recibió autorización por parte de Cofepris en México con lo cual ya la podemos utilizar… van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años, en la zona fronteriza en la frontera de México con Estados Unidos, comprenderá 39 municipios, con las dosis de Johnson & Johnson provenientes de Estados Unidos se vacunará a un tercio de la población y México va a conseguir las dosis que nos faltan”.

Detalló que se ocupará en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en los municipios más poblados Tijuana, con 700 mil 913 personas, Juárez, con 571 mil 572 y Mexicali, con 350 mil 269.

“Que la vacunación en México avance a grados o proporciones similares que hay en Estados Unidos, por lo tanto se agilice o acelere la reapertura de las actividades en la frontera entre México y Estados Unidos porque la razón por la cual esto no se ha podido hacer es precisamente porque no tenemos los mismos estándares o la misma proporción de personas vacunadas y pensamos que con esto habrían las condiciones sanitarias para que Estados Unidos pueda acceder a que reanuden actividades, si no todas, la mayoría”.

Comentó que de no conseguirse las vacunas con Johnson & Johnson se hará con otro tipo de laboratorios. Ebrard Casaunbond también refirió que se iniciará un programa para vacunar a las personas de regiones turísticas.

“Este millón de dosis que nos van a mandar nos va a servir para que aceleremos la vacunación en los municipios fronterizos, tenemos que conseguir todavía al menos dos millones adicionales, para los 39 municipios, el Presidente ordenó que se hiciera un programa parecido para las zonas turísticas de México, principalmente Quintana Roo, Baja California Sur y se va a incluir a Jalisco y la costa de Nayarit, eso lo va a presentar la Secretaría de Salud pero no tienen que ver con el millón que envió Estados Unidos, ese programa lo vamos a hacer con vacunas que ya tenemos”.

El titular de Relaciones Exteriores enfatizo que el propósito es que ambos sectores tengan su vacunación en el mes de junio.