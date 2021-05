En visita de Kamala Harris se hablará de avances en estrategia conjunta

El presidente López Obrador aseguró que la estrategia entre México y Estados Unido en materia migratoria registra sus primeros avances, prueba de ello, es que han disminuido las deportaciones de migrantes centroamericanos hacia nuestro país.

Por ello, recibirá en Palacio Nacional a la Vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, el próximo martes 8 de junio con quien dialogará sobre los temas del flujo migratorio y los avances que se presentan en este rubro, sobre todo respecto al mes de marzo en que se registró un número histórico.

“La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viene de mañana en ocho, el 8 de junio va a estar con nosotros, pero el tema es lo relacionado con la migración, después de marzo que fue muy crítico, en cuanto a deportaciones, de los más altos, migrantes que quisieron cruzar la frontera, fue un mes récord histórico, porque ya iniciamos un plan conjunto que está empezando a dar resultados”.

Se le preguntó si ya tiene alguna respuesta a su petición de que el gobierno estadunidense no siga financiado a organizaciones civiles y que operan políticamente contra su administración, López Obrador, respondió que no y que lamenta que no se haya tomado en serio su reclamo, pues se trata de una intromisión.

“No son partidos pero si son grupos de presión como es público y notorio, como se vio ayer y antier, eso es indebido que el gobierno de Estados unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales, es una intromisión. Están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros, es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición”.

López Obrador fue cuestionado también sobre su encuentro casi secreto de funcionarios de la CIA, respondió que su gobierno está abierto a todos los países y agencias extranjeras pues no tiene nada que ocultar, eso si aclaró que hay nueva reglas, pues ya no se permite que hagan lo que quieran si consentimiento de las autoridades mexicanas o que actúen en contra de los intereses de los mexicanos como ocurrió con el operativo de ingreso ilegal de armas a México “Rápido y Furioso” en el gobierno de Felipe Calderón.

Sostuvo que la reunión con el subdirector de la CIA, David Cohen, fue una visita de rutina.

“Fue una visita de rutina y son muy respetuosos y hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a gobiernos, a la diplomacia internacional y a las agencias, en el caso especial de Estados Unidos a la CIA, al FBI, a la DEA, no tenemos nada que esconder, solo que hay reglas”.