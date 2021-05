El presidente López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos colabora en la investigación del caso Ayotzinapa, y que ya le envió parte de un expediente que tenían las autoridades de ese país para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le pidió gestionar la entrega de dicha información y que hace dos semanas cuando sostuvo un diálogo con la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, le solicitó dicho expediente.

Incluso, dijo que ya le enviaron parte de la investigación que hicieron las autoridades norteamericanas sobre el caso Ayotzinapa y que en los próximos días le entregarán más información.

“Nos importan mucho aclarar lo del caso Ayotzinapa y no he quitado el dedo del renglón. La CNDH encargada de investigar el caso Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera esa gestión con el gobierno estadunidense para conseguir un expediente que tienen y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, y aprovecho para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente. No puedo decir más pero ya tenemos la respuesta y están por enviarnos esta semana el resto”.

López Obrador reiteró que su gobierno nunca a a ordenar a las fuerzas armadas o a la Policóa reprimir al pueblo y mientras tanto garantiza la no repetición de casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.