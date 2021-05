Pide AMLO no especular ni culpar sin pruebas, por accidente del Metro

Al calificarlo como una triste noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el desplome de la estructura de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y envió sus condolencias y pésame a los familiares de las víctimas.

Al comenzar la mañanera con este tema, aseguró que la postura de su administración será respaldar al gobierno de la capital y se unió al mensaje de evitar especulaciones.

“Respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, que fue realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen, se va a fincar la responsabilidad, no podemos caer en el terreno de la especulación y mucho menos de culpar sin tener pruebas”.

López Obrador pidió a los medios de comunicación que eviten la manipulación por lo ocurrido en el Metro y garantizó transparencia en las investigaciones de lo ocurrido.

“Mi pésame a los familiares de los fallecidos en este lamentable accidente en Tláhuac, un abrazo a toda la gente de Tláhuac, a todos los que están sufriendo por este accidente, vamos a hacer las investigaciones, se va a estar informando constantemente y no hay impunidad para nadie, ojalá actuemos todos con responsabilidad, que no haya manipulación en los medios, es difícil no? Porque ya dije, que la prensa está en la peor época en muchos años”.

Al afirmar que existe seguridad en el Metro porque hay mantenimiento y revisión constante, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que habrá peritajes de las autoridades nacionales, capitalinas pero también dijo, se buscará apoyo de expertos del exterior, en la materia, antes esto insistió en el llamado a no especular.

“Todos los días se da mantenimiento y revisión pero hay que esperar al peritaje, el peritaje nos va a decir exactamente qué pasó, mi posición es que tenemos que llegar a la verdad, de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente y para ello necesitamos expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa, imparcial, que haga el peritaje y todos los estudios y que haya la investigación que se tenga que hacer y también llegar a la verdad en esta situación”.

Indicó que hasta el momento se mantenían 79 personas hospitalizadas, cinco no identificadas y 23 fallecidos, dos de ellos en el hospital, sin embargo prevé a las 11 de la mañana actualizar los datos. Ante los señalamientos al canciller Marcelo Ebrard, por ser el responsable de la construcción de la Línea Dorada, Sheinbaum Pardo insistió que serán las investigaciones las que lo determinen.

“No podemos decir nada hasta que tengamos los peritajes, es la responsabilidad que tenemos, especular exactamente que pasó no nos ayuda a nadie, y por eso precisamente estamos buscando el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y un peritaje externo que nos pueda decir las causas, lo que ocurrió fue una trabe en esta zona, las causas de la caía pues tenemos que conocerlas con un peritaje, todo lo que se tenga que saber, e pueblo tiene el derecho de saber la verdad y estamos comprometidos con ella”.

El secretario de Relaciones Exteriores también aseguró que estará en disposición de las autoridades, sí así se determina, pues enfatizo que el que nada debe nada teme.

“A entera disposición, todo lo que sea necesario, entiendo que hay muchas motivaciones de orden político pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir, respeto a las familias y a los afectados, les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal sincera, compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido, y tercero a ponerme a la disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y determinen las responsabilidades a las que haya lugar y aquí estoy a la orden como siempre”.

Confió que los peritajes podrán aclarar qué causó la caída de la trabe.

“Después de una revisión de siete meses, fue en julio de 2013 la entrega definitiva pero más allá de esos datos, el que actúa con integridad no ha de tener temor a nada, por eso les digo que el que nada debe, nada teme, pero yo estoy sujeto como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades sobre las y los peritajes y los deslinden que hagan”.

Y enfatizó que serán las autoridades las que determinen el límite de cada una de las responsabilidades de lo ocurrido en la Línea 12 la noche de este lunes.