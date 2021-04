La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó por tres votos contra uno, que, sí procede el desafuero el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusado por la FGR de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.

El dictamen ya fue notificado a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri quien deberá convocar al pleno para atender este tema, es decir, para que se erija en Jurado de Procedencia y discutir el desafuero del mandatario panista, quien podría asistir o no a la sesión para escuchar el veredicto.

De acuerdo con la ley, si García Cabeza de Vaca es desaforado por la Cámara de Diputados, se turnaría al caso al Congreso del Estado de Tamaulipas para que realice las actuaciones correspondientes.

La diputada del PRI, Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, informó que, el presidente de esta instancia legislativa, el morenista Pablo Gómez, la también diputada de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero y la petista Mari Carmen Bernal votaron a favor del desafuero de García Cabeza de Vaca y que solo ella votó en contra.

“Tres votos a favor quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas con un voto en contra de mi parte, eso fue lo que resolvimos. La ley dice que una vez que se deposita el dictamen ante la presidenta de la Mesa directiva, ésta notificará al día siguiente al pleno de la Cámara para que se erija en Jurado de Procedencia al denunciado y al denunciante”.

La legislador priista, advirtió que se los diputados de Morena y el PT actuaron de manera irresponsable , pues “los que hoy son los carniceros , mañana pueden ser las reses”.

En el caso del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar acusado por la Fiscalía de Chihuahua de haber recibido fondos de la nómina secreta del ex gobernador priista César Duarte Jáquez, se resolvió no desaforar al legislador, por una decisión unánime de los 4 integrantes de la Sección Instructora.

“El segundo tema que tratamos fu el caso Chihuahua, en ese asunto se propuso declarar no procedente el desafuero por considerar que no estaban acreditadas las conductas. Déjenme decirles que, en ese asunto, pese a que se trata de un senador de Morena mi posición fue que no procede la declaración de desafuero, esto tuvo también tuvo los tres votos de los otros integrantes de la Sección Instructora”.

Cabe mencionar que la diputada del PRI, reprochó que en la Sección Instructora se dé celeridad a algunos casos y haya pasos de tortuga en el resto de los casos de desafuero que involucran , por ejemplo al diputado del PT, Mauricio Toledo acusado de enriquecimiento ilícito, o del fiscal de Morelos y el caso del diputado Saúl Huerta, que se quieren dejar suspendidos sus procesos hasta la siguiente Legislatura, es decir, hasta septiembre.