Buena noticia anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al darse a conocer que fueron registradas ya, 14 semanas de reducción en los indicadores de Covid-19 en el país. Después que en la mañanera del "Pulso de la Salud", se informó que los casos estimados de Coronavirus y las defunciones bajaron en 83%.

"Es una muy buena noticia, es un buen día porque se está avanzando, primero como aquí se dio a conocer está bajando el contagio por Covid, está disminuyendo los efectos nocivos de la pandemia en todo el país".

Al detallarse que se registra también disminución de 79% en hospitalizaciones, el Primer Mandatario aseguró que no se ve riesgo que haya una tercera ola de Coronavirus, en el país, aunque lamentó que ello sí se esté dando en otras partes del mundo como India y Brasil.

"Se está actuando de manera responsable ante la posibilidad de la tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México porque hay una disminución de contagios considerable, esperábamos un rebrote tras las vacaciones de Semana Santa porque se relajó laa disciplina, afortunadamente no se dio, entonces no vemos ningún riesgo".

Confió que la posibilidad de contagios se reduzca aún más con la vacunación a los diversos sectores de la población lo que incluso dijo, permitirá próximamente el regreso a las clases presenciales en más entidades del país, incluyendo a las escuelas particulares.

"También es importante decir que las escuelas particulares van a poder regresar, si terminamos el 11 de mayo en todo el país, esto incluye a todas las escuelas particulares, entonces, las escuelas particulares de Veracruz, donde ya os maestros, maestras, personal educativo ya fue vacunado, pues en 15 días podrían regresar… el que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable la vacunación, es importante la protección de adultos mayores porque son os más vulnerables, no debe de haber temor, no hay nada que temer, sí podemos regresar a clases y es necesario porque no hay nada que sustituya a la escuela".

Ante ello el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que se contempla la atención psicológica con el retorno a las escuelas.

"Porque las alteraciones que tiene la niñez, producto de un fenómeno como este, no han sido tanto en enfermedad directa, no es tan frecuente, de hecho considerablemente infrecuente en la niñez, pero las alteraciones psicolociales sí son importantes, tenemos cerca de 600 personas en la edad infantil que han perdido la vida de manera directa por el Covid".

Por otra parte, este martes el titular de la Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, anunció el inicio de la puesta de dosis AstraZeneca a la población de 50 a 59 años.

"El día de hoy estamos anunciando el inicio de la estrategia de vacunación para la década de 50 a 59 años, la propuesta y el plan es iniciar la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del Inegi es llegar al menos a nueve millones 128 mil 769 personas en toda la república y para eso lo que estamos anunciando a la población en general es ya el inicio del pre registro en la página mivacuna.salud.gob.mx estará abierto a partir del miércoles".

Indicó que se solicitará datos como Curp, entidad, municipios y código postal de residencia. Por su parte Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo informó que a la fecha se instalaron instalado ocho mil 130 centros de vacunación en más de dos mil municipios con 14 municipios que no tuvieron participación por acuerdo comunitario, por lo que el Jefe del Ejecutivo Federal reiteró el llamado para que los adultos mayores que falten, tengan la disposición de vacunarse en las fechas que se vayan anunciando próximamente.