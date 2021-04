Diputados aprueban en lo general Ley de la FGR

Pese a la votación divida entre los legisladores de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 302 votos a favor , 135 en contra y 10 abstenciones, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pese a las protestas de colectivos y familiares de víctimas de delitos que reprocharon que dicho dictamen no garantiza sus derechos.

Y es que los inconformes de la sociedad civil aseguran que reforma no obliga a la FGR a cumplir con sus responsabilidades de respaldo a los demandantes de justicia ya que evade compromisos con los familiares de las victimas al no atraer los casos de desaparición forzada de personas y no permitir la participación de los familiares en la búsqueda de los desaparecidos.

La diputada del PAN, Cristina Castillo, consideró que con esta reforma se pierde la oportunidad de contar con una FGR sensible, humana y eficiente, pues el dictamen fue hecho a modo para el Fiscal Gertz Manero sin tomar en cuenta a las víctimas de los delitos.

“Este dictamen más bien parece que está confeccionado para quitar responsabilidades al Ministerio Publico de la Federación. Y lo peor de este dictamen es que olvida a las víctimas, ignora los reclamos de los colectivos que con dolor observan cómo se destruye l protección a los derechos humanos en este país. Esta ley va en contra de las víctimas”.

En contraste, el diputado de Morena Arturo Hernández, aseguró que la reforma a la Ley Orgánica de la FGR, si contempla atraer los casos de las desapariciones forzadas, por lo que pidió a los familiares de las víctimas tener confianza en que se apoyará a encontrar a sus desaparecidos y no dejarse manipular por los legisladores de la oposición.

“Familiares de los desaparecidos, les pido tener confianza en esta reforma, que es para su beneficio, nunca haremos nada para perjudicarles, los acompañaremos en esta lucha hasta encontrar a los desaparecidos y sabe la verdad de los hechos. No se dejen engañar a por la oposición, ellos nunca han sentido empatía por los desaparecidos, señoras y señores de la oposición dejen de ser irresponsables, ayuden a apagar el incendio que ustedes mismos propagaron en el país”.

Pero otro morenista, Rubén Cayetano dijo estar en desacuerdo con la reforma, incluso, pidió la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, por incumplir sus funciones como titular de la FGR y pretender que se apruebe una ley a modo y a su conveniencia personal evadiendo su responsabilidad en la persecución de los delitos.

Incluso, lo acusó de haber intervenido al interior de la bancada de Morena para remover de la comisión de Justicia a una de sus compañeras que estaba en contra de la reforma.

“Pido desde esta tribuna del pueblo de México, la renuncia del Fiscal General de la República de manera inmediata y para bien de la sociedad agraviada, víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Me queda claro que Alejandro Gertz Manero es el mero mero machuchón y capitán del cese de derechos de la compañera diputada Elizabeth Díaz García como integrante de la Comisión de Justicia, que indigna y empaña la labor de este órgano legislativo para obtener de manera tramposa la mayoría para hacer avanzar el insano propósito de imponer una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”.

Falta por discutirse el tema en lo particular, pero por lo pronto los legisladores presentan sus propuestas de modificación, hasta ahora no se ha aprobado ningún cambio como se había prometido, para incluir las demandas de los familiares de las víctimas.

Se prevé que la aprobación en lo particular llevará varias horas de debate, proceso que podría concluir esta noche.