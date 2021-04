Diputados aprueban en comisiones Ley de la FGR

Tras varias horas de sesión, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), tal como la había aprobado ya el Senado el mes pasado.

De hecho, el tema ya estaba concluido desde el martes y este miércoles los legisladores solo escucharon algunas propuestas y quejas de familiares de víctimas de desaparición de personas, a los que no se tomó en cuenta en el dictamen y que exigieron que se incluyan sus propuestas en la Ley Orgánica de la FGR, mismas que se incluirán en las reservas que se presentarán en la discusión en el pleno.

De hecho, en su participación los familiares de víctimas, colectivos y abogados expresaron fuertes reclamos a los diputados a quienes pidieron modificar el dictamen proveniente del Senado, pues aprobarlo como tal, representaría un grave retroceso en la atención de las víctimas.

La señora Maribel Enciso, madre de una bebé de once meses que desapareció hace años, pidió a los diputados que verdaderamente los apoyen y que la Fiscalía General no evada su responsabilidad con las víctimas de los delitos, que atraiga los casos de desaparición forzada y no los engañen.

“Necesitamos que la Fiscalía sea reforzada, que no evada y que nuestra voz sea tomada en cuenta no a las simulaciones. Necesitamos el apoyo de las diputadas y diputados para que nuestros desaparecidos sean buscados y localizados. Esta ley lo único que hace es vulnerar nuestros derechos como víctimas”.

A su vez, Grace Fernández quien perdió a su hermano Fernando hace varios años, cuestionó por qué solo a los familiares de los 43 de Ayotzinapa los apoya el Gobierno hasta con expertos internacionales, y al resto de los miles de familiares de desaparecidos los discriminan.

“¿Solamente el caso Ayotzinapa tiene derecho a tener expertos internacionales, son los únicos?, muy bien por ellos, me purga que a pesar de toda la infraestructura que les han puesto, están igual que yo, porque no tienen respuesta. ¿Qué va hacer el fiscal con esto que les están aprobando?, lo único que va a hacer es volver a las prácticas de hace 30 o 40 años”.

A su vez, la abogada del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda, Ana Lorena Delgadillo, demandó a los diputados de Morena a no actuar como lo han hecho panistas y priistas en el pasado, que solo les prometían buscar a sus desaparecidos, pero pasan los años y no hay respuestas, pues no investigaron nada.

“Y pensamos que el momento de las víctimas había llegado, como lo dijo el presidente y es falso, yo podría mandar todos los elementos técnicos, soy abogada y puedo hacerlo, pero hay que ser congruentes, hagan el cambio que necesitamos, no hay prisa, sentémonos con la Fiscalía, la Fiscalía no tiene recursos. Entonces si van a tomar el reto hagámoslo, no los queremos ver al rancio estilo del PRI, haciendo negociaciones al margen de las víctimas y del país”.

Finalmente, los legisladores convinieron en presentar las propuestas de la sociedad civil en la discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados en torno a la ley de la FGR.