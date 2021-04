A pesar de que el líder de la bancada morenista, Ignacio Mier, aseguró que este miércoles se aprobaría en comisiones y después se discutiría en el pleno la reforma al Poder Judicial, que amplía el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en los jaloneos con la oposición se decidió que este asunto se discutirá hasta el jueves, pues el tema ni siquiera se agendó en la orden del día de la sesión de este miércoles.

Incluso, la mayoría morenista buscó presionar a la Mesa Directiva y a la Comisión de Justicia para dispensar todos los trámites y aprobar el dictamen, por la vía rápida, sin esperar a que se discutiera en comisiones como lo marca el reglamento, en este caso en la Comisión de Justicia, para después discutirlo en el pleno, de hecho, planeaba subir el tema al pleno esta noche o en las primeras horas de mañana, pero no lo lograron y el tema se fue hasta este jueves.

La presidenta a de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, dijo que como ni se había convocado a la Comisión de Justicia a dictaminar la reforma judicial, por esa razón no se incluyó este tema en la sesión del pleno.

“Y en cuanto al orden del día de hoy, insistí como presidenta de la Mesa Directiva que no podíamos incluir en el orden del día, presunción de un dictamen que en la Comisión de Justicia todavía no se convoca a la reunión para su discusión. Me refiero concretamente al dictamen conocido como reforma del Poder Judicial Federal”.

Esta declaración de la priista Dulce Maria Sauri fue respaldada por los diputados de oposición quienes le pidieron seguir los procedimientos legislativos, como realizar un parlamento abierto, después discutirse en comisiones, luego dar 24 horas para subirlo al pleno y no dispensar ningún trámite como piden los morenistas, incluso, le pidieron mantener su postura y no permitir que la bancada morenista se salte ningún paso reglamentario.

Sin embargo, esto no les gustó a los morenistas y a los del PT, quienes urgieron a incluir el tema de la reforma al Poder Judicial, así sin más ni más, sin ser discutido y aprobado el dictamen en la Comisión de Justicia, pero su empeño resultó infructuoso y el tema del Poder Judicial será abordado hasta el jueves.

Incluso, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, pidió respeto al proceso legislativo, es decir, que se apruebe primero en comisiones y luego se suba al pleno la reforma al Poder Judicial.

“La Comisión todavía no tiene dictamen, todavía no sesiona, entonces yo pediría respeto a la Comisión de Justicia, respeto a los acuerdos y respeto a los que integramos esta Comisión que tenemos la responsabilidad reglamentaria y legal de conducir el tema y cómo se procesan los dictámenes”.

La que sí avanzó fue la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). La Comisión de Justicia la aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Y avanzó también la Ley de Hidrocarburos, pues el pleno aprobó en lo general y en lo particular con votos 301 voto a favor, 147 en contra y 2 abstenciones, reformas que permiten a Pemex devolverle su carácter de ente preponderante en la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Este tema fue turnado al Senado.