Aunque pueda existir una causa justa, jamás debe utilizarse a niños pues la seguridad del país es responsabilidad del Estado y se trabaja por ello, esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la presentación de 30 niños armados como policías comunitarios en Guerrero que hizo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

De acuerdo a un video difundido, los menores entre 11 y 17 años, marcharon y dispararon sus armas exigiendo seguridad, ante ello el primer mandatario dijo no negar las causas de las exigencias, pero enfatizó, ya la Guardia Nacional está actuando en dicha entidad.

“Aunque se tenga una causa, no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, que no hay seguridad ya la Guardia Nacional está actuando, pero no utilizar a los niños, es un punto de vista. Yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo pero así es la vida, hacer un video, poner a los niños ahí, difundir el video y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas”.

Destacando que existe un video grabado por el periódico El País, lanzó un "con los niños no", a pesar que dijo, puedan mantenerse problemas como la pobreza y la falta de oportunidades.

“Puede ser que existan todas esas deficiencias, que hemos procurado nosotros eliminarlas y que se resuelva, pero aún con eso, no se justifica lo de los niños, no, ¿saben quién hizo el reportaje? El periódico El País, que es un boletín que defienden a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal, pero bueno aceptando sin conceder, de que hay razón, los niños no… con los niños no”.

En la mañanera desde Palacio Nacional, reiteró su postura que la creación de las autodefensas fue un error del gobierno anterior.

“Grupos que se dedican a la delincuencia, tienen al mismo tiempo autodefensas, por ejemplo este caso cerca de Chilapa, tiene relación con grupos de autodefensa de la costa chica de Guerrero, ¿qué le digo a nuestros hermanos guerrerenses, que va seguir actuando la Guardia Nacional?, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial, fue un error haberlo alentado como se hizo en el gobierno anterior porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado”.

Indicó que el trabajo del Gobierno Federal se refleja en los números en materia de violencia en Guerrero, pues afirmó que diversos delitos como el homicidio, siguen a la baja, aunque reconoció, ello no ocurre en estados Jalisco, Zacatecas y el Estado de México.

El jefe del Ejecutivo Federal comentó que se buscará desarmar a los niños, aunque dijo, no se caerá en la trampa de la provocación, pues según dijo, entender esto ya no funciona como tampoco el tener privilegios para unos cuantos.