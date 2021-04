Lucha contra fraude electoral debe ser pacífica: AMLO a Felix Salgado

Que lucha contra el fraude electoral se dé pacíficamente, fue la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador al candidato al gobierno de Guerrero, Felix Salgado Macedonio.

Después que el abanderado de Morena afirmara con corona de flores, que el Instituto Nacional Electoral va a caer, además que con un ataúd con la leyenda “Lorenzo cuenta tus días” advirtiera que daría la dirección de los consejeros, el Primer Mandatario reconoció que si bien, se crispa el ambiente electoral, también eso ocurre cuando no se respeta el voto de la ciudadanía.

“Hay que luchar contra el fraude de manera pacífica esa es la recomendación, no a la violencia…

-es adecuado hacer este tipo de amagos Presidente?

-yo siento que el derecho pues a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica, ese es mi punto de vista.

-no considera que este tipo de comentarios crispa el ambiente electoral?

-ah sí pero crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude, no estoy justificando, nada más por qué no se ve el asunto de forma integral”.

Insistió que será el Tribunal Electoral el que decida sobre la permanencia de la candidatura de Félix Salgado, aunque no descarto que el retirarla sea una decisión por consigna.

“Se dice no comprobó 130 mil, 140 mil pesos, que ¿no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar? ¿cuándo han hecho eso, cuándo? Hablando en plata, por eso el Tribunal resuelve pues sanciónenlo pero no le quiten el derecho de participar y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, a ver que el pueblo sanciona, y que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero, no por consigna”.

Este martes López Obrador insistió que no tiene confianza en el INE pues aseguró sigue trabajado por intereses creados en este tenor, reiteró la necesidad que tenga reformas que le permitan ser un órgano netamente autónomo.

“Sí, todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente, yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo, lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido a los de arriba, los padecí mucho, nos robaron la presidencia”.

Negó que esté en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova o que vaya a pedir que se retire del Instituto pero recordó que terminará su gestión el próximo año junto a otros dos consejeros. Por cierto que el jefe del Ejecutivo Federal, comentó que será después de las próximas elecciones cuando envíe una iniciativa de reforma para que continúe la austeridad en el gobierno y que dijo, podría incluir la reducción de legisladores con los llamados diputados plurinominales.