No será fácil quitarnos el presupuesto: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que si en las próximas elecciones su partido pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y la oposición trata de modificar el Presupuesto en contra del pueblo, vetará el gasto que autoricen sus adversarios.

Reacio a tocar el tema electoral, finalmente habló largo y tendido sobre este asunto, dijo que su gobierno respetará lo que decida el pueblo de México pues no es igual a las anteriores administraciones que, fraguaban los fraudes electores y manipulaban la voluntad popular.

Sostuvo no hay ningún problema, si el pueblo decide dar la mayoría de diputados a los partidos de oposición, pues no es un asunto de vida o muerte.

Sin embargo, López Obrador, advirtió que si los opositores a su gobierno logran la mayoría y buscan recortar recursos para los programas sociales para pensiones y becas, no va a ser tan fácil.

Es más, recordó que él tiene facultad de vetar un Presupuesto que vaya en contra del pueblo. Como lo hizo ya algún vez en el Congreso capitalino cuando fue Jefe de Gobierno.

“Nos importa mucho que las elecciones sean libres y limpias. Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría si el pueblo así lo decide. Dicen que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en Congreso nos van a quitar el Presupuesto, no va a ser tan fácil, no es así. Que van a quitar los programas sociales porque eso es populismo o paternalismo, no está tan fácil. No más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”.

López Obrador admitió que tiene discrepancias con el INE, pero rechazó que su gobierno instrumente una campaña en contra del árbitro electoral que lo pretenda someter, eso es falso.

Dijo que efectivamente hay diferencias con ese órgano autónomo porque hasta hace poco tiempo todavía favorecía a los que hacían fraudes electorales y sometía grupos de interés político y económico, además, no sancionaba a los que rebasaban los topes de gastos de campaña, pues se hacían de la vista gorda ante los delitos electorales.

Insistió que su gobierno no es igual a los anteriores, que no buscará hacer fraude para mantener la mayoría en el Congreso, como ocurría antes. Reiteró que tiene autoridad moral para garantizar elecciones libres. Y resaltó que en su administración no hay delincuentes electorales, no hay mapaches.

“Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter a la autoridad electoral, no, no somos iguales, no más que ya ansita de simular que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia, siempre. Pero bueno, no es solo un asunto legal, es un asunto de convicción, debemos dejar establecido el hábito democrático, eso es parte del proceso de la transformación, sin eso quedaría cojo el proyecto”.

Se le preguntó si es democrático y ético, postular a personajes que como Félix Salgado Macedonio, el presidente López Obrador, respondió que el pueblo no es tonto y si hay un mal candidato, sabrá si le da el voto no. Se puede equivocar como todos, pero esa sería su decisión y hay que respetarla.

“No es estar a favor o en contra de ningún partido, sencillamente vamos a dejar al pueblo que decida libremente, no pensar que el pueblo es tonto, la gente está muy consciente. En el supuesto que se postule un mal candidato o mal candidata, es el ciudadano es el que va a decidir, hay que respetar al pueblo. Claro que se equivoca, pero se equivocan mas los caciques y los integrantes de las mafias del poder”.

López Obrador recordó que hay dos posiciones muy claras, contrarias y contrapuestas, los que no quieren al pueblo y los que no los mueve la ambición ni el dinero.