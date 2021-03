Recrimina AMLO críticas de Estados Unidos a México

México se mantiene respetuoso de Estados Unidos y no opina sobre las violaciones en esa nación, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López al informe sobre derechos humanos que presentó el Departamento de Estado de dicha nación, que indicó que el bajo nivel de enjuiciamiento y la impunidad siguen siendo un problema para prácticamente todos los delitos como feminicidios, homicidios, desaparición, tortura y ataques a periodistas y activistas de México.

Durante su mañanera desde Palacio Nacional defendió en primer lugar, a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, a quien de acuerdo al informe, ordena a los periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales como señalaron medios digitales y la organización Artículo 19.

“Una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos de intereses creados y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19, está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado, para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos”.

Insistió que la gente que tiene que ver con articulo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra de su gobierno.

“Y ese organismo, 19, Artículo 19, está apoyado por el extranjero; pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra, te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo. Pero pues eso puede ser nota en el New York Times o en cualquier otro periódico, nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio -como lo he dicho en otras ocasiones- de mentalidad y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie”.

Por otra parte cuestionado sobre la fecha en que podrá haber apertura de la frontera entre México y Estados Unidos tras la pandemia de Covid-19, el Primer Mandatario aseguró que ya avanzan las negociaciones entre el canciller Marcelo Ebrard y las autoridades del país vecino.

Van avanzando los acuerdos él tiene comunicación permanente con el Secretario del Departamento de Estado y hay ese propósito de normalizar la relación económica y también se está avanzando en el acuerdo migratorio, vamos bien y son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos porque era también la apuesta de los conservadores, corruptos del país, que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos, no”.

Enfatizó que la relación y comunicación entre ambos países es muy buena como lo es con el presidente Joe Biden.