Chocan Morena y sus aliados con oposición por acuerdo del INE

El tema de la nueva asignación de diputados plurinominales para evitar la sobrerrepresentación en el Congreso como recién lo acordó el INE, generó un gran debate en la sesión de este miércoles en el pleno San Lázaro.

Los legisladores opositores se pronunciaron a favor del INE y defendieron su autonomía e integridad, mientras que Morena y sus aliados exigieron la renuncia de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes se han excedido en sus funciones al emitir los recientes lineamientos.

Se dijeron de todo, salieron a relucir acusaciones de fraude electoral, de complicidades para robarse las elecciones y lograr mayorías artificiales para aprobar leyes a capricho de los gobernantes.

El primero en lanzar los dardos contra los consejeros electorales fue el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien de plano advirtió que además de someterlos a juicio político a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, dichos consejeros deberán presentar su dimisión, no por ser árbitros facciosos o traidores a la Patria, sino por formar parte de la oposición conservadora y no pueden ser juez y parte.

“Les pese lo que es pese, somos mayoría porque así lo determinó el voto del pueblo de México. Parece que los señores del INE no son un poder de la República, sino solo un organismo autónomo, los poderes son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y ellos no tienen facultades para juzgar, ni para legislar, no son un poder por encima. Es verdaderamente ignominioso, es infame, tenemos que correr a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama”.

Pero la priista Claudia Pastor le reviró, que Morena ha logrado una mayoría artificial, gracias a la actitud tramposa de sus aliados que pasan como chapulines de una bancada a otra, sin contar con una verdadera representación obtenida en las urnas.

“Ustedes están sobrerrepresentados en el 61 por ciento, no son la mayoría de la población mexicana, sólo votaron 30 millones y de esos ni siquiera corresponden al número de curules que tienen, son 30 curules que deberían estar en la oposición si no hubieran hecho fraude a la ley. Qué bueno que el INE salga en defensa de México, en defensa de la democracia y no de ningún partido”.

A su vez, el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, admitió que el presidente López Obrador si obtuvo una copiosa votación en 2018, pero no a los diputados de la alianza de Morena, el PT y el PES. Pues solo alcanzaron los votos para tener una representación del 45 por ciento y no más del 60 por ciento como ahora tiene con más de 257 diputados.

“No me cuadra la incongruencia de la instrucción presidencial para debilitar la democracia y debilitar al INE. Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás. Los mexicanos le otorgaron a esa alianza el 45 por ciento de la votación y no el 61 por ciento de la representación. ¿Hay algo peor que mandar al diablo a las instituciones y hacerlas a modo? No seamos cómplices de un capricho que no vamos a acompañar”.

Finalmente, a nombre de la bancada de Morena, el diputado Rubén Cayetano, arremetió contra el acuerdo del INE para evitar la sobrerrepresentación como ocurre actualmente con Morena.

“Eso que hizo el INE el acuerdo, va en contra de la regularidad constitucional. El Consejo general del INE está, excediendo su ámbito de competencias afectando la configuración de un Poder de la Unión. Ese acuerdo rompe con el principio de legalidad porque el INE no tiene facultad para regular aspectos internos de los partidos y las coaliciones, limita ilegalmente el derecho de los partidos a coaligarse”.

El diputado morenista se pronunció a favor de una nueva reforma electoral para impedir que la discrecionalidad del INE.