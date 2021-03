Presenta Gobierno decálogo contra COVID-19 en Semana Santa

A fin de tener unas vacaciones seguras en Semana Santa, el Gobierno Federal dio a conocer el decálogo de medidas sanitarias que eviten contagios de COVID-19.

Durante la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se trata de recomendaciones para quienes desean salir de sus hogares con fines de esparcimiento, pero recordó, aún la pandemia no termina y es necesario continuar con los cuidados.

“Uno, pasear con la familia en un lugar cercano… Dos, pasar el tiempo con la familia, que haya menor intercambio entre distintas familias… Tres, asistir a lugares con poca gente... Cuarta si sales hazlo en grupos máximo de cinco personas al aire libre o con buena circulación... Quinta procurar salir en horarios con menos gente y regresar a dormir a casa… Seis, con familiares y amistades tener encuentros seguros y mantener la sana distancia... Siete, si participas en los eventos religiosos hazlo desde casa... Ocho, protégete de calor, usa ropa ligera, lentes, hidrátate, etcétera… Nueve, seguir las medidas básicas de protección... Diez, si es posible quédate en casa para evitar contagios”.

Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se sigue avanzando con la vacunación de adultos mayores en contra del COVID-19 y reiteró que será posible garantizar a la población de las dosis necesarias, pues recordó que en los próximos días además de las dosis que van llegando, se sumarán las que son envasadas en nuestro país.

“No nos van a faltar las vacunas, eso lo digo de manera categórica, sin dudas de ningún tipo, vamos a tener vacunas suficientes y vamos a aplicar cada vez más vacunas. Lo más difícil era conseguirlas, ya se tienen vacunas, incluso vacunas que se están envasando en México, que ya están por aplicarse. Antier se autorizó ya un primer lote de cerca de un millón de vacunas Cansino, que es una dosis, envasada en México y vamos a tener un millón 500 mil por semana”.

Cuestionado sobre las acusaciones del Partido Acción Nacional que las vacunas están siendo utilizadas con fines políticos, el primer mandatario, reiteró, no somos iguales.

“Pues no hay opinión sobre eso porque, si no, nos meteríamos a un debate que no conviene. Sólo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente. Tenemos principios, tenemos ideales y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad. La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la distribución y la aplicación”.

El canciller Marcelo Ebrard informó que los 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos enviará a México llegarán en abril.

Asimismo, indicó que este miércoles llegará un nuevo cargamento de la sustancia activa para envasarse en la planta Liomont en Ocoyoacac.

Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que ya llegó a la esperanza feliz de la cosecha al tener las vacuas necesarias.

“Hoy llegamos a la esperanza feliz de la cosecha. Todos, todos los que hemos participado hemos ayudado a cimentar este camino. Hemos contratado las vacunas, como ya expresó el señor presidente, para proteger en forma universal y gratuita a la población de nuestro país. Nuevamente el agradecimiento a la población mexicana por su solidaridad, su compresión y el acompañamiento en este gran reto. Hay vacunas para todos”.

Y mencionó la necesidad de seguir con los cuidados pues destacó que por ahora en México se registra un descenso de -29% de la pandemia teniendo a más de un millón 700 mil personas recuperadas.

Indicó que este miércoles se trabajará entre autoridades de salud federales y las del gobierno de Campeche, los detalles para el regreso a clases presenciales, el cual dijo, servirá de ejemplo para lo que pueda implementarse en los estados que vayan llegando al semáforo amarillo.