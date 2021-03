Exige PAN a gobierno federal presentar contratos de vacunas

El líder nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés exigió al gobierno federal hacer públicos los contratos para la compra de vacunas contra el COVID-19.

Agregó que de no hacerlo, los dichos del mandatario se convertirán en una mentira más.

“Se nos dice que se tienen contratos por más de 100 millones de vacunas. La pregunta es, si los tienen por qué no los muestran, por qué no nos dicen dónde se contrataron, con qué empresa, a qué precio, y cuándo llegan. Qué le exigimos al gobierno morenista, que muestre los contratos que dice tener, porque si no lo hace claramente es una mentira más”, sostuvo.

Destacó que las afirmaciones del presidente en el sentido de que “tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas” es preocupante, porque en la realidad lo que todos observamos es que hay escasez de vacunas, su llegada es a cuentagotas y hay excesiva lentitud en el proceso de inoculación.

“Por eso, una vez más, exigimos al gobierno federal que nos muestre lo que tanto cacarea el Presidente. De nada sirve que nos esté diciendo que ya se contrataron millones de vacunas, cuando los adultos mayores hacen largas filas para alcanzar una dosis y la vacunación se hace cada vez más lejana para el resto de la población. Si no nos muestran los contratos, sencillamente será otra mentira más de López Obrador”, insistió.