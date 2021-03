Propone AMLO que la FGR revise existencia de carpetas contra candidatos

Además de la carta de no antecedentes penales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) revise que los candidatos a puestos de elección popular no cuenten con una carpeta de investigación en su contra.

Ante acusaciones contra personajes políticos como Félix Salgado Macedonio y Gabriel Quadri, señalados por agresiones sexuales, el primer mandatario dijo que sería una buena práctica que los aspirantes comprueben que no tienen demandas o cuentas pendientes con la justicia.

“Y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que, una vez que tengan todos los candidatos, los partidos… Claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”.

En la mañanera de este miércoles insistió en que su administración busca que el proceso electoral se lleve a cabo de manera libre y se respete el voto de los ciudadanos, por lo que recordó que envió una carta a los gobernadores para respetar el ejercicio y hacer valer el deseo de la población.

Enfatizó que la mayoría de ellos ya se adhirieron a su pacto por la democracia y añadió que el mismo no es una "faramalla".