Diputados aprueban Ley General de Educación Superior

La Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la Ley General de Educación Superior, que aprobó ya el Senado de la República y que, entre otras cosas, garantiza la formación académica de nivel profesional, de manera gratuita, laica y obligatoria.

La votación fue 400 a favor, 47 en contra de los legisladores del PT y 2 abstenciones.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Adela Piña recordó que solo el 30 por ciento de la población tiene acceso a la educación superior, pues la mayoría de los jóvenes son rechazados de las universidades y se ven obligados a terminar con sus aspiraciones profesionales por falta de oportunidades.

Y esto significa un retraso en el desarrollo económico, social, en la investigación científica, en la innovación y en la tecnología, por ello, la urgencia de aprobar dicha ley que sustituye a la ley general coordinación educativa.

“Además del cumplimiento gradual de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, reconoce y respeta la autonomía universitaria, armoniza y fortalece los criterios, fines y políticas de la educación superior, previstos en el artículo 3o. constitucional. Establece un Sistema Nacional de Educación Superior en concordancia con el Sistema Educativo Nacional. Y algo muy importante, vincula la educación superior con las realidades y necesidades de los sectores sociales, productivo y económico, para contribuir al desarrollo del país”.

En contraste, el diputado del PT, Alfredo Femat , ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, advirtió que esta propuesta consensada con el PAN , el PRI y el PRD, en realidad no garantiza la educación superior de manera gratuita porque no hay un respuesta que la acompañe y la robustezca, sino más bien concibe la educación como un negocio.

Incluso, responsabilizó al ex titular de la SEP de impulsar la privatización de la educación superior.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la educación superior es un derecho fundamental, universal, constitucional y humano. La educación no es un servicio como, tramposamente, se define en el dictamen que hoy se presenta. Lamentablemente, lo que tenemos ahora es un dictamen que plantea transformar la educación en una industria, en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes. El exsecretario Moctezuma fue un actor relevante en la mercantilización y privatización de la educación”

A su vez, el diputado del PRI, Fernando Galindo, propuso que, si se quiere que esta ley funcione, debe contar con recursos suficientes de por lo menos el 1.5 por ciento del gasto programable que se estima cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La minuta de la Ley General de Educación Superior fue turnada da al Ejecutivo para su promulgación.