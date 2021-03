¿Cómo fueron los entrenamientos durante la pandemia?

Un año ha pasado desde que el COVID-19 llegó al futbol mexicano, y desde entonces las consecuencias les ha pegado a todo el gremio, siendo el futbolista el más afectado en el aspecto físico, así lo vivió el ex entrenador de los ´Gallos Blancos´ del Querétaro, Alex Diego.

“La verdad que se tuvo que modificar totalmente el entrenamiento de un futbolista. Se trató de mantener en un buen estado físico, pero nada que ver; no se podía patear la pelota, no podían hacer trabajo táctico. Entonces, yo creo que para el jugador fue muy complicado esos meses que se perdieron. Y bueno también está la cuestión que si lo aprovecharon más fuertes, no en un tema futbolístico, pero sí en un tema físico”.

Para Luis Canay, preparador físico de los ´Bravos´ de Ciudad Juárez la metodología de entrenar mediante una plataforma digital fue todo un desafío desafío.

“ La verdad que fue un desafío para todos los entrenadores, para todos los cuerpos técnicos, un desafío increíble, porque nunca habíamos pasado por una situación similar, de estar tanto tiempo sin los jugadores presencialmente; realmente tuvimos que buscar desde el ingenio, más allá del conocimiento científico, más allá de la tecnología, que es el apoyo permanente que uno tiene en el alto rendimiento, era empezar a experimentar sobre un campo poco transitado”.

La alimentación juega un papel muy importante en el rendimiento del deportista, siendo este uno de los factores fundamentales para poder desarrollar la práctica de buena manera. Precisamente, Alex Diego afirmó que algunas de las lesiones fueron causadas debido a la mala alimentación en ciertos futbolistas.

“ Nosotros como lo hicimos, dimos 52 sesiones, en su mayoría doble; no lo hacíamos separado, lo hacíamos en grupo, eran entrenamientos funcionales, en donde el jugador trabajaba todos los grupos musculares. Lo que si te puedo decir, es que ya regresando a los entrenamientos normales yo me podía dar cuente quienes se habían preocupado por cuidarse y quienes no; esos jugadores que no se cuidaron, en su mayoría tuvieron lesiones”.

Pero la situación no quedó ahí, tras el regreso de la actividad de los equipos mexicanos, el resultado no fue el más óptimo, pues en apenas el arranque, equipos como: Santos, Chivas, América, Toluca y el Atlético de San Luis, reportaron bajas por lesión, contexto que aborda Luis Canay y cómo se lleva el tema de la recuperación.

“Nosotros con la posibilidad de la tecnología y la ciencia del deporte puedes evaluar el rendimiento del jugador día a día. Entonces, podemos evaluarlo en el campo si está cerca de los números que arroja en cada entrenamiento o si está lejos; entonces, eso nos da la posibilidad de este es el momento para alargarlo o todavía falta, pero generalmente los llevamos entre dos otras semanas de adaptación al esfuerzo”.