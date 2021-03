Anuncia AMLO plan de protección para candidatos

Que sean los ciudadanos los que elijan a los candidatos y no el crimen el gran elector, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la presentación del plan de seguridad para los abanderados que van a contender por alguno de los más de 20 mil cargos el próximo 6 de junio.

Durante la mañanera el Primer Mandatario indicó que, para implementar este proyecto, ya se tienen acercamientos con los gobernadores a fin de trabajar en conjunto para que los candidatos tengan dicha garantía siempre y cuando lo decidan de manera voluntaria.

“se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco; que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir, este va a ser y hazte a un lado; si no, atente a las consecuencias. Y pedirles a todos los candidatos que actuemos con firmeza, con aplomo. Se está hablando con los gobernadores para que haya acción conjunta de protección, sobre todo a candidatos de presidentes municipales, la protección tiene que ser voluntaria y aceptada”.

Mientras tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comentó que se vio la necesidad de implementar un plan debido a que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos donde fallecieron 64 personas, entre los estados que registraron más de la mitad de estos delitos se encuentran Oaxaca, Guanajuato, Veracruz y Jalisco.

“Más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos se han presentado, en este periodo, en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia… Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones”.

En el plan se contempla detectar los riesgos y castigar a quienes cometan algún tipo de delito, sobre todo en el ámbito municipal.

“En primer lugar, es hacer un llamado a partidos políticos y a autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. En segundo término, es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco… estamos consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo”.

Así mismo informó que se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado con previa apertura de carpetas, además de coadyuvar en la protección con autoridades ministeriales y se crearán protocolos especializados según la incidencia delictiva y riesgos, finalmente se evaluará cada estrategia semanalmente para presentar un informe

El operativo conjunto para proteger a los candidatos, estará conformado con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Centro Nacional de Inteligencia y estarán pendientes de las elecciones de 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y más de 17 mil entre regidurías y concejales.