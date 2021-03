No se puede hacer público el expediente de desafuero de Cabeza de Vaca

La Cámara de Diputados no puede hacer público, como lo pidió el presidente López Obrador, el expediente sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la FGR acusa de lavado de dinero, delincuencia organiza y defraudación fiscal, simplemente porque es un delito y se violaría el debido proceso.

Así lo expresó el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez, quien dejó claro que está prohibido dar a conocer un asunto en litigio que exige secrecía.

El legislador de Morena dijo que si el gobernador panista quien tiene derecho a solicitar datos del expediente quiere dar a conocer algunos datos seria bajo su responsabilidad.

“No es posible, no lo permite la ley, las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condiciones de sigilo, también está en la ley de transparencia esta excepción expresa. El inculpado puede pedir copias de lo que esté en el expediente, bajo su responsabilidad. La Sección Instructora no puede dar a conocer el expediente, porque en el obran datos personales no solo del inculpado sino de muchísimas otras personas”.

Pablo Gómez dijo desconocer su las modificaciones legales que recién aprobó el Congreso de Tamaulipas, blindan al gobernador García Cabeza de Vaca, pero lo que es un hecho es que una vez que culmine el proceso de juicio de desafuero en el Congreso federal, se turnará la sentencia a los legisladores locales.

Es decir, que serán los diputados tamaulipecos los que decidirán si ratifican o no la sentencia que emitirá la Sección Instructora en un plazo no mayor de 60 dìas.

“Una vez que la Càmara resuelva el asunto, siempre y cuando se declare la procedencia contra el gobernador, tiene que enviar esa declaratoria al Congreso local es una norma constitucional que está en el artículo 111, es una cosa exclusiva del Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas”.

Por lo pronto, Pablo Gómez dijo que a partir del pasado lunes cuando se notificó al gobernador sobre la solicitud de desafuero que presentó la FGR en su contra, el gobernador panista tiene 7 días para declarar y que si no lo hiciera no pasa nada, simplemente se da por cumplido el trámite,

Después se establece un plazo de 30 dìas para que las partes entreguen las pruebas de cargo y descargo, para finalmente dar una conclusión en los siguientes 30 días, es decir, que todo el proceso se tendría que desahogar en 60 días como máximo.