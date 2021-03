Diputadas morenistas insisten en retirar candidatura de Salgado Macedonio

Diputadas de Morena insistente en retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, pues no cumple los requisitos para serlo, por lo que exigen a las comisiones de Elecciones y Encuestas de su partido, no incluirlo en la nueva encuesta la cual no solo debe contemplar la popularidad sino el prestigio del candidato.

La legisladora Laura Imelda Pérez Segura, dijo que Salgado Macedonio no cumple con la declaración 3 de 3 en materia de violencia de género, es decir, que no haya sido procesado por delitos relativos a la violencia hacia las mujeres, cuando pesan sobre él acusaciones de abuso, acoso y violación sexual.

“Esta persona no cumple con los criterios para ser candidato de Morena, este es mi punto de vista y la de muchas compañeras que pertenecemos a Morena. Hay una falta grave en el proceso pues debió haber firmado una carta bajo protesta de decir verdad, en la que declara no estar en proceso judicial por delitos relacionados a violencia de género y este personaje o no cumplió con los requisitos de la convocatoria o mintió”.

Laura Imelda Pérez rechazó que las mujeres militantes y legisladoras de Morena hayan guardado un silencio cómplice al no elevar la voz y oponerse a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sostuvo que han enviado cartas, desplegados en ese sentido, por lo que seguirán insistiendo en retirar la postulación del senador guerrerense.

“Hemos presentado varios documentos, hemos presentado puntos de acuerdo, incluida la Secretaria General del partido, Citlalli Hernandez se ha manifestado de manera clara y contundente frente a esto. Porque somos muchas mujeres de Morena que estamos muy indignadas y que vamos a seguir luchando porque esta persona no sea candidato para Guerrero por Morena”.

La diputada Pérez Segura hizo un llamado al líder nacional del Morena, Mario Delgado y las comsiones respectivas del partido a revalorar la inclusión de Salgado Macedonio en el nuevo proceso de selección de candidatos, como lo demandan los grupos de feministas, y las propias luchadoras sociales morenistas, porque sería lamentable que no se tomen en cuenta las acusación graves que tiene en su contra el senador guerrerense.