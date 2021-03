Lamenta AMLO que movimiento feminista sea usado a otros fines

A grito de mi un violador será gobernador, este martes nuevamente se manifestaron feministas en el centro de la Ciudad de México.

El primer punto fue Palacio Nacional y el Zócalo Capitalino, donde los diversos colectivos de mujeres fueron encapsuladas por la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al exigir nuevamente que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, no se convierta en candidato por Morena al gobierno de Guerrero.

Luego de algunos enfrentamientos con elementos de seguridad, las mujeres leyeron sus demandas entre las que destaca que, "Salgado Macedonio no puede regresar a la Cámara Alta".

"Que se le impida la reincorporación al Senado de la República en caso de no otorgarle registro como candidato a la gubernatura de Guerrero y que no se le someta a la nueva encuesta, es una burla, es una traición, es una afrenta a las mujeres de México , es un agravio a las mujeres de Guerrero. No somos un producto de temporada electoral, somos la continuidad de nuestras ancestros y muchos siglos de lucha, es nuestra red organizada".

Y mientras tanto en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los ataques contra el ex alcalde de Acapulco tienen un trasfondo político y puso de ejemplo las declaraciones del ex mandatario Felipe Calderón, que en su cuenta de Twitter aseguró que la posible candidatura de Salgado Macedonio es una afrenta a las víctimas.

"Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines, de cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista, podría decir que es lo opuesto pero no quiero seguir tratando el asunto, yo soy humanista y estoy a favor de la justicia y la igualdad y desde luego el respeto a las mujeres".