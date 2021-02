Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que su administración está trabajando por garantizar la seguridad de los candidatos que participarán en las próximas elecciones.

Tras el asesinato del aspirante a la alcaldía de Querétaro, Ignacio Sánchez, el primer mandatario comentó que las medidas se van a consultar con los gobernadores, para evitar que las prácticas “mafiosas los ponga en riesgo y se afecte la vida de las personas y se limite la libertad”.

“Estamos ya actuando para darle protección a todos los candidatos y para cuidar que no sean candidatos del crimen organizado ni de la delincuencia de cuello blanco. Porque también no es nada más que actúe en una región de un estado o de una banda que actúa allá, no, acuérdense de lo que nos hicieron en el 2006, fue la cúpula del poder económico la que participó en el fraude electoral”.

Insistió que el crimen organizado ha participado en las elecciones financiando campañas, tomando partido a favor de algún candidato para tener control en los municipios y hasta en los estados, ello después que dijo, pedían poner al Secretario de Seguridad Pública.

“Ya no era al secretario de Seguridad Pública, daban el dinero también para que les entregaran el cargo de director de Obras Públicas; y luego ya de plano el presidente municipal a sus órdenes. Y va creciendo y va creciendo hasta que imponen presidentes municipales y los someten a que entreguen una cuota del presupuesto… Sí, tenían la contabilidad de cuánto recibía el gobierno municipal y había que entregar una cuota”.

López Obrador aprovecho para mostrar un video con los spots en su contra que dijo que en 2006 el Instituto Nacional Electoral permitió que se transmitieran por lo que enfatizó, "hay que estar muy pendientes" que la delincuencia de cuello blanco no intervenga en los comicios.