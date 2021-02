La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo una actitud politiquera para dañar el actual gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la mañanera de este jueves solicitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, investigar a profundidad el trabajo hecho por el organismo sobre los gastos del cierre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El primer mandatario decidió abrir la mañanera, con una carta que dijo enviará a la legisladora para conocer los motivos del reporte, pues puso en duda que realmente la Auditoría haya hecho mal las cuentas.

“Buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores, entonces no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que se inicie una investigación, todo esto de manera respetuosa, porque la auditoría superior de la federación depende de la Cámara de Diputados”.

Mencionó que en el informe no se consideró que terminar dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300 mil millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto y la base aérea de Santa Lucia, mientras el nuevo aeropuerto además de hacerse en tierra firme y implicará una inversión de 75 mil millones de pesos.

López Obrador descartó intención alguna de pedir el retiro del auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares.

“No es un asunto personal contra nadie de este organismo, es que en la cama de diputados investigue sobre este caso y sobre el comportamiento de esta institución

- Usted diría que la Auditoría tendría una intencionalidad política de afectarlo a usted o a su gobierno y se considera que este error amerite, ameritaría y promover la salida del auditor.

- Eso lo va a decidir la Cámara de Diputados, no me corresponde a mí, nosotros pensamos que no podíamos dejar pasar un asunto así, como no vamos a dejar pasar nada que signifique engañar a la gente”.

E insistió que en la información presentada días anteriores, tuvieron una mala fe debido a que la diferencia entre lo presentado y la realidad, fue de más de 200 mil millones de pesos, tres veces más a la realidad.

“A ver ¿están mal las cuentas? O hubo mala fe, porque si la diferencia fuesen cinco mil millones, sí pero aquí estamos hablando de una diferencia del triple de dos más de 200 millones de diferencia. A ver le voy a decir algo, los conservadores ya ven que hay en la red un diablito que dice: diles que te vas a re elegir, pero ahorita me está diciendo, con los ahorros, a ver la polémica, con los ahorros del Aeropuerto, casi vamos a financiar el Tren Maya”.

El Jefe del Ejecutivo Federal dijo no querer señalar a ningún responsable de los datos presentados, pero insistió que fue utilizada por la oposición y medios de comunicación conservadores, el único propósito que dijo tener, es que haya claridad.