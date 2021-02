No perseguimos a nadie pero no somos tapadera: AMLO sobre Cabeza de Vaca

No hay persecución contra nadie respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las voces que señalaron al Gobierno Federal como responsable de la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

En la mañanera el Primer Mandatario indico la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, no es ninguna cortina de humo a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre esta administración cómo acusarán senadores del Partido Accion Nacional.

“No tiene nada que ver con el asunto del Gobernador de Tamaulipas y ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza pero también debe saberse o recuerdo que he dicho, que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”.

El fiscal general Alejandro Gertz Manera rechazó venganza política en las investigaciones y afirmó que habrá total claridad.

“Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso, con todas las pruebas para ver si existe la procesibilidad correspondiente, todo el congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal en ese caso junto con las pruebas que se están aportando... no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso que esto sea una venganza, o alguna cosa de tipo político, de ninguna naturaleza, por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público”.

Aseveró que a los legisladores se les dará el expediente que incluyen las denuncias hechas y sus pruebas además lo hecho en el proceso de investigación y la propuesta para retirar el fuero.