Con carta pide AMLO a gobernadores acuerdo Nacional por la Democracia

Lograr un acuerdo nacional por la democracia fue el llamado del presidente Andrés Manuel López a los gobernadores de los estados del país y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En su mañanera desde Palacio Nacional, dio a conocer la carta que también dirigió a la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Claudia Pavlovich, para tener en los próximos comicios un verdadero respeto del voto de los mexicanos.

“Me dirijo a ustedes para hacerles con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades de autonomías constitucionales, una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer en definitiva, una auténtica democracia en nuestro país, en muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal”.

Y mencionó el triunfo del movimiento revolucionario cuando gobernó Francisco I. Madero, también en el 2000 cuando ganó el Partido Acción Nacional los comicios presidenciales y por último el 2018 cuando ganó las elecciones su movimiento, ante ello insistió el exhorto a las autoridades estatales para evitar intervenir y apoyar a algún candidato, hacer mal uso de los recursos públicos o permitir la intervención de representantes del crimen.

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la conciencia de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo, relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

En el marco del aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, enfatizó la necesidad de neutralidad de los gobiernos estatales, enfatizó que este acuerdo nacional de la democracia permitirá establecer la verdadera democracia de manera perdurable.