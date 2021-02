Evita candidata de Morena tocar el tema "Salgado Macedonio"

Por Octavio García

La candidata por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la Gubernatura del estado de Nuevo León, evitó opinar acerca de la candidatura de Félix Salgado Macedonio para ser gobernador de Guerrero.

Lo anterior cuando en una rueda de prensa le preguntaron su opinión sobre el candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero quien enfrenta acusaciones por acoso y violación, a lo que Clara Luz Flores dijo desconocer a Salgado y se negó a emitir una postura.

"No conozco a muchos de los que comparten postulados por las alianzas en cada uno de los 15 Estados", no sé de qué me hablas, te insisto que estoy perfectamente concentrada en Nuevo León y que seguiré perfectamente concentrada en Nuevo León", dijo la postulante de Morena.

De esta forma la aspirante al gobierno de Nuevo León cerró filas con las militantes morenistas que han preferido callar ante las acusaciones contra Salgado Macedonio.

En el mismo sentido, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, quién dijo "Ya Chole" con el tema en la mañanera, pidió a los medios locales de Monterrey evadir el tema a pesar de que ella se considera una candidata qué lucha por la igualdad y seguridad de las mujeres.

Sin embargo la jornada electoral está resultando bastante complicada para la candidata quién además, fue acusada de poner su propaganda en las vacunas de Covid para adultos mayores en Nuevo León, lo que resultó tendencia número 1 en Twitter.