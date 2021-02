Se tendrá figura de gobernador en Palacio Nacional e Islas Marías: AMLO

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de la figura de gobernador de Palacio Nacional. En la mañanera de este viernes, comentó que es un cargo que siempre ha existido en la historia aunque destacó que se eliminó porque la Presidencia se mantenía en Los Pinos.

Desde Palacio Nacional no dio a conocer el nombre de quien ocupará esa función pero dijo, se encargará de mantener en buen estado todo lo relacionado al patrimonio histórico del inmueble.

“Osea siempre ha existido un gobierno de Palacio, como no se usaba el Palacio porque todo se resolvía en Los Pinos, pues ahora necesitamos que se mantenga en buen estado, que se cuide, antes dominaba el Palacio, el Estado Mayor Presidencial pero ahora no hay Estado Mayor Presidencial por eso se creó la figura… me preguntaron que si intendente, dije que no, gobernador porque necesitamos que haya un encargado, un responsable… en una compañera o compañero pero no es un cargo político”.

Pero adelantó, también habrá un gobernador para las Islas Marías.

“Que va a haber un gobernador con esas características en las Islas Marías porque ya se recuperaron las Islas Marías y ahora es Muro de Agua en homenaje a José Revueltas”.

Mencionó que estos gobernadores velarán por cuidar los instrumentos, artículos de arte, entre otros que forman parte de los monumentos históricos y es que recordó que por ahora se requieren autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando se tiene que realizar algún arreglo o trabajo de limpieza como ocurrió en la cantera del frente de Palacio Nacional tras diversas manifestaciones.