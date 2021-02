Hasta siempre Juan Arvizu Arrioja

Hoy los periodistas Silvia Arellano e Israel Aldave, llegaron al Senado de la República con un arreglo floral blanco y en una mesa del patio de la Cámara Alta, donde por la pandemia trabajamos los reporteros de la fuente; colocaron las flores, una libreta, una grabadora y la imagen de Juan Arvizu Arrioja, nuestro colega y amigo, al que ya no le pudimos decir adiós.

el Senado hizo el reconocimiento al periodista y cronista Juan Arvizu / Redes sociales

Desde ayer cuando la súbita y dolorosa noticia, de que Juanito había partido, corría como un río revuelto y sin cause en mensajes de Whatsapp, en redes sociales y en los medios de comunicación se arremolinaron los recuerdos y los momentos que desde el Sótano 2 del edificio del Senado vivimos con Juan Arvizu, la mayoría de los periodistas que hicimos de ese lugar nuestra segunda casa y nos convertimos en hermanos de profesión.

Era la 1:13 de la tarde de aquel 23 de octubre del 2019 Juan Arvizu, Alberto Morales, también de El Universal, y un grupo de colegas más, salíamos de la antigua sede del Senado de la República, en la vieja casona de Xicoténcatl, todos comentando el momento y hasta apuntábamos los títulos de la crónica que se escribiría.

Reconocimiento del @senadomexicano a nuestro compañero Juan Arvizu.

Aunque nos dijeron que los periodistas podíamos pasar al pleno, al final Resguardo Parlamentario no nos dejó pasar. Así que lo grabé desde fuera. pic.twitter.com/dzxQ0dCwU1 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 18, 2021

Ese día fuimos testigos de cómo, Rosario Piedra, hoy titular de la CNDH, le regresó la Medalla Belisario Domínguez al presidente Andrés Manuel López Obrador, que recibía a nombre de su madre Rosario Ibarra de Piedra, hasta que las víctimas en este país encontrarán justicia.

“No se la regresó, se la dejó en custodia”, matizó con esa brillantez y agudeza que le caracterizaba a Juanito, mientras caminábamos al callejón del 57.

A petición de Rosario Ibarra de Piedra la medalla #BelisarioDomínguez permanecerá con López Obrador hasta que se conozca la verdad sobre la desaparición de su hijo, hace 45 años pic.twitter.com/4o0QGs59UM — Denise Maerker (@DeniseMaerker) October 24, 2019

Porque cada que íbamos a la Vieja Casona de Donceles en el Centro Histórico, era una costumbre, una obligación, una tradición, esos hábitos que nos hacemos los hermanos colegas, de que cada que íbamos a la Vieja Casona pasábamos a comer gorditas y quesadillas al 57, eso no podía fallar mientras dictábamos las notas al vuelo.



Llegamos al lugar, todos pedimos lo que comeríamos y mientras esperábamos, me dijo Juanito:

-Sabes, mi hijo es tu fan, le encantan tus crónicas radiofónicas, no se pierde ninguna, te escucha desde temprano, lo acompañas al trabajo y siempre me pregunta por ti.

Sin más, el señor Arvizu, sacó su teléfono y le marcó a su hijo, mientras tapaba la bocina, en voz baja, me pidió que lo saludara por favor.

- ¿Cómo se llama?, le pregunté -

A lo que él, como todo padre orgulloso, me respondió:

-Es mi hijo Fabián.

En ese momento, tomé el teléfono y saludé al chico, a quien le agradecí que me escuchara.

En esa experiencia, Juan Arvizu, me compartió un trozo del gran amor que tenía por su familia, su esposa Micaela, sus hijos, Fabián y Óscar, de lo que me sentí profundamente honrada.

Solo los reporteros, hablamos de los reporteros y sabemos de qué madera están hechos los reporteros, tejemos historias y experiencias todos los días. Conocemos de nuestras alegrías cuando estás en la de ocho o de nuestras preocupaciones cuando no te han publicado.

Hoy Juanito Arvizu alcanzó a los Fernandos: Fernando Mora, Fernando Macías Cue, a Juan Hernández, "Al hermanito", José Luis Arenas, y a muchos colegas que han fallecido por esta pandemia.

Los periodistas seguimos siendo testigos de nuestros tiempos, Juan Arvizu siempre discreto y amable, sin perder el rigor del oficio, la libreta y la pluma en mano, el rigor de la profesión que se niega a desaparecer por más tecnología de punta, por más redes, seguimos luchando por mantener el aroma de la tinta en los cuadernos y las notas que atestiguamos, como lo hizo Juan Arvizu.

Los reporteros de la fuente del Senado hemos pedido que la sala de prensa de ese edificio lleve el nombre de Juan Arvizu Arrioja, en memoria a Juan y a todos los periodistas que literal, han dado su vida por informar y de los que nadie escribe una sola línea.

En la fuente del Senado hay luto, porque también sabemos llorar estas ausencias y súbitas despedidas.

🚨De abril del 2020 al día de hoy, tenemos conocimiento que 82 periodistas han fallecido a causa del #COVID19; 73 hombres y 9 mujeres.



Esto ubica a México dentro de los cuatro países con mayor número de decesos de periodistas a causa del virus:



👉https://t.co/Z6agfr6clQ pic.twitter.com/k0T5wKwj2L — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) January 19, 2021

Legisladores de todos los partidos y el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, rindieron un homenaje luctuoso a Juan Arvizu Arrioja, descanse en paz nuestro querido hermano.