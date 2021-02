Se sigue la atención en los estados que se vieron afectados por el congelamiento de ductos de gas natural en Estados Unidos y por los apagones programados por el Centro Nacional de Control de Energía, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que espera que sea este fin de semana cuando el problema por falta de energía, quede solucionado.

En la mañanera desde Palacio Nacional, indicó que aún depende de la situación climática que se siga dando en el estado de Texas y que recordó que, por el momento, sigue grave.

"El jueves, el viernes, el fin de semana, va a depender del estado del tiempo, va a depender de que podamos echar a andar las plantas, que no salgan de operación nuevas plantas de gas en el norte, ni de la Comisión Federal, ni de las particulares que mantengan el abasto de gas, va a depender de todo esto pero están los técnicos de la Comisión Federal, actuando y atentos".

Para atender el problema, explicó que México está echando a andar plantas que no requieren de gas sino de combustóleo y carbón.

"Porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica, de manera permanente sino que se pueda organizar el que haya apagones periódicos, temporales".

Así mismo comentó que se adquirieron tres barcos de gas licuado para ir resolviendo el problema en los estados del norte y enfatizó que la falta de energía, no se debe a alguna represalia contra México.

"Se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en el norte, principalmente en Texas, donde se generó esta situación, ay también que aclararlo, ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no, es que es grave la situación que tienen en Texas".

Y afirmó que, para prever esta situación, hace una semana se decidió entregar combustóleo de Pemex a la CFE a bajo costo y se planteó poner en operación a todas las plantas de la carbonífera, que estaban paradas.

El jefe del Ejecutivo Federal mencionó que será este jueves, durante la mañanera, cuando se informe de todos los detalles de la emergencia y todo lo que se está haciendo.