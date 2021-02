AMLO pide cuentas sobre decomisos al crimen

Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya dio instrucciones para que próximamente se dé a conocer un informe detallado sobre el monto total de los decomisos que en su gobierno se ha hecho a la delincuencia.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario añadió que dicho informe abarcará los decomisos no solo a la delincuencia organizada, sino también a la de cuello blanco, algo que descartó, signifique un inconveniente para la Fiscalía General de la República.

“Di la instrucción de que quiero que informemos aquí de cuánto se ha decomisado a la delincuencia, desde que llegamos porque se decomisan bienes, dólares y quiero saber dónde está ese dinero, con todo respeto, ese dinero va a la Fiscalía, pero no va a ser lo mismo, además el fiscal, Alejandro Gertz, es un hombre íntegro y va a coincidir conmigo que necesitamos aquí poner cuánto se ha obtenido y dónde está”.

Y es que esto dijo contribuirá a la transparencia que se procura brindar en todos los sectores ya que enfatizó, se mantiene la premisa de combatir la corrupción que por ahora, dijo, ha significado para su gobierno un ahorro cerca del billón de pesos.

Entre este combate dijo, está el evitar los contratos leoninos y en ese escenario López Obrador informó que busca obtener un descuento en los contratos con los penales privados que representan un gasto anual de 16 mil millones de pesos.

“Estamos revisando esos contratos, ya les manifesté a la Secretaria de Seguridad Pública y al Consejero Jurídico, mínimo tiene que haber un descuento del 20% ósea ahí necesitamos ahorrarnos tres mil millones al año, mínimo, imagínense tres mil millones, al año, cuando hablamos de 16 mil millones, es la mitad de lo que cuesta comprar 140 millones de dosis para vacunar al pueblo de México”.

Recordó que familiares del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se vieron beneficiados con dichos contratos y otros.

“Les hablaba yo de los cuñados del ex presidente Salinas y ofrezco disculpa pero abusaron, contratos no sólo de reclusorios, de hospitales, de todo tipo de obra, claro que también estaban también metidos en el Aeropuerto del Lago de Texcoco, pues ese es el fondo, por eso también es la inconformidad. Ofrezco disculpa porque tenemos también que decir las cosas, eso no es normal, por eso dicen, este está loco, no está cuerdo, porque querían que predominara la idea que el que no trazaba no avanzaba”.

En la conferencia relató cuando intentó poner al tanto a un empresario estadounidense sobre su situación fiscal con el fin de dejarle en claro que en su gobierno no habría más condonaciones, sin embargo, la respuesta fue inesperada.

“Y le corrí la cortesía de decirle a lo mejor no te han informado que no han pagado algo así como diez mil millones de pesos, me dice sí, sí tengo información, qué le parece presidente si les ayudamos con despensas… oiga no me está entendiendo, le estoy informando que tienen una deuda y que están en la ilegalidad y que si no resuelven este asunto tenemos la necesidad de proceder penalmente porque estamos a punto de presentar una querella, queremos llegar a un acuerdo. Todavía me acuerdo que me comentó es que me dicen que estamos fuertes, pues no, ya no están tan fuertes”.

También recordó cuando le ofrecieron disculpas en Pemex por haber dado un contrato a su prima Felipa, argumentando que ella había obtenido contratos en otras administraciones.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que acabar con la corrupción es un buen negocio público, pues es una fuente de financiamiento importantísima para México.