Diputados contrastan posiciones en torno a iniciativa eléctrica de AMLO

Al arranque de las consultas en Parlamento Abierto, que organiza la Cámara de Diputados en torno a la iniciativa preferente del presidente López Obrador, para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, las bancadas definieron su postura en favor y en contra.

Antes de escuchar a los funcionarios, empresarios, académicos, usuarios y especialistas en la materia, los grupo parlamentarios manifestaron sus posturas, los diputados del PAN , PRI, PRD y MC se pronunciaron en contra de la iniciativa presidencial.

Consideran que esta propuesta busca privilegiar a la CFE para generar y distribuir la energía eléctrica que produce y que es sucia y cara, sobre las empresas privadas que generan electricidad a través de métodos limpios y más baratos.

El líder de los diputados del PAN , Juan Carlos Romero Hicks, alertó que de aprobarse la iniciativa de López Obrador tal como lo pidió , sin cambiarle ni una coma, podría implicar un aumento de las tarifas de luz, generaría desempleo, afectaría el medio ambiente y se violarían acuerdos internacionales.

“No queremos una reforma que atente contra las economía de las familias mexicanas, que puede vulnerar la certeza económica y el crecimiento económico y el bien común. Estamos por supuesto en favor de la legalidad, la transparencia y al rendición de cuentas y no a argumentos ideológicos que nos dejen en un museo de arqueología del siglo pasado. El Presidente tiene que aprender a escuchar, ojala no quede el comentario de que no s ele cambiara ni una coma, sí, hay que cambiarle muchas comas, y ponerles punto y seguido y cambiar los contenidos”.

Por su parte, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que esta iniciativa muestra que hay dos visiones sobre la industria eléctrica.

“Hay una posición nacionalista que busca la soberanía energética, que pone en el centro los intereses del pueblo y el desarrollo de nuestra Patria. Y una posición hipócrita , maniquea y tergiversadora financiada por empresas extranjeras que defiende los intereses absolutamente bastardos de esas empresas”.

En tanto el líder de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, dejó claro que no se busca volver al monopolio estatal que ejerció la CFE hace muchos años sino solo piso parejo para poder competir con los entes privados.

“Queremos decirlo de manera clara que por parte del grupo parlamentario de Morena no queremos privilegiara a la CFE, solo queremos que compita en condiciones de equidad y de libre mercado. Queremos que se haga a un lado los lineamientos que no reconocen la energía limpia de la CFE con un argumento banal”.

En este primer día del Parlamento Abierto, participan también funcionarios de la CFE quienes han defendió a capa y espada la iniciativa presidencial y han sostenido que tan malo es el monopolio estatal como los monopolios del sector privado.