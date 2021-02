Que migrantes que no se dejen engañar… aún hay deportaciones en EU: AMLO

Continuará la protección de migrantes del sur de México, aseguró al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves destacó que la política migratoria de Estados Unidos aún no ha cambiado.

En la mañanera desde Palacio Nacional, mencionó que si bien el presidente Joe Biden ha firmado proyectos para regularizar a los indocumentados que laboran en dicha nación, pidió a los migrantes no dejarse engañar por los conocidos como polleros, pues dijo, las deportaciones continúan.

“El mismo presidente Biden, me ha informado que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria, que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía, falta la aplicación de esa política y decirles incluso que continúan las deportaciones, como se daban en el gobierno anterior, el mismo número”.

Insistió que la protección a los migrantes se dará en el sur ante el riesgo que corren en los estados de la frontera norte como Tamaulipas, por cierto que enfatizó que continúan con las investigaciones de los 19 migrantes calcinados en el municipio de Camargo de esa entidad.

“Ya hay detenidos, en efecto policías del estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a proceso, funcionarios de migración, servidores públicos de migración y no va a haber impunidad para nadie y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas. Hemos estado hablando con ellos en Guatemala y con las autoridades de Guatemala y ellos en efecto, saben muy bien lo que sucedió y está en proceso la investigación”.

Calificó a Tamaulipas como un estado conflictivo y aprovechó para llamar a los delincuentes a portarse bien, sobre todo a los jóvenes ya que enfatizó, su administración tiene diversos programas que los ayude a salir adelante sin que se les siga llamando ninis.