En 2022 habrá nuevas vías para comunicar Aeropuerto de Santa Lucía: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que será en marzo de 2022 cuando se tenga en totalidad la obra, que calificó como una hazaña y fenómeno de la ingeniería, también aseguró que se tendrán las vías de comunicación básicas, necesarias entre las que se encuentra el Tren Suburbano de Lechería.

“Sí para marzo, tendremos la comunicación básica, se va a poder ir desde el Centro al aeropuerto y ya se está avanzando para la construcción del tren, se va a llegar en tren desde el Centro de la Ciudad hasta el aeropuerto… se ha estado trabajando en paralelo en vías de llegada al nuevo aeropuerto, se están trabajando alrededor de diez frentes distintos, avenidas, trolebús”.

Reiteró que esta obra tendrá un ahorro de 230 mil millones de pesos por lo que enfatizó, fue una sabia decisión el detener la construcción en Texcoco

“Desde la campaña dijimos que ese proyecto no era conveniente y que además olía mal, no sonaba lógico, sonaba metálico y dijimos que si llegábamos íbamos a impedir que se llevara a cabo, se desataron las críticas pues ya se pueden imaginar, hasta la fecha porque algunos no tenían todos los elementos y los desinformaron”.

Recordó que el costo de la obra en Texcoco, se calculaba en 300 mil millones pero insistió que el total habría sido el doble o triple además que señaló, se tenía planeado un gran atraco al dejar sin funcionamiento el Aeropuerto Internacional.

“Por qué el empecinamiento, en hacer ahí el aeropuerto, porque estaban pensando en los negocios inmobiliarios, en quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, era un gran atraco, querían hacer en el actual, aeropuerto, en las 600 hectáreas una especie de Santa Fe, por eso proyectaron incluso las pistas para que se tuviera que cerrar el actual aeropuerto y también Santa Lucía”.

De acuerdo al Jefe del Ejecutivo Federal, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía que construye la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá un costo de 75 mil millones de pesos y será un referente de la ingeniería a nivel mundial.