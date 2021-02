Aterrizan aviones comerciales en Santa Lucía

Desde la torre de control, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto a su comitiva, supervisó las pruebas de aterrizaje para la llegada de vuelos comerciales a la pista del Aeropuerto de Santa Lucía.

El avión de la aerolínea Viva Aerobús fue el primer avión en arribar, seguido de Volaris, Aeromar y TAR.

Los vuelos fueron de exhibición y prueba, por lo que no transportaron pasajeros y solamente contaron con una tripulación de tres personas.

Por cierto que en la mañanera, el Jefe del Ejecutivo refirió que está Base Militar No. 1 sería de uso también comercial, sin embargo, en la visita que hicimos en diciembre, se nos comentó que sería solo militar, e incluso en el video informativo no se hizo referencia de ello recordando que en esta base número uno se incluyen las instalaciones de una comandancia, además de la torre de control para las operaciones militares, un auditorio, un comedor, una terminal militar de pasajeros, e instalaciones para los servicios de salvamento y extinción de incendios, así mismo, un complejo logístico, once hangares para aviones y helicópteros y uno más para el acopio de material, equipo y suministros.