No hubo voto a favor del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, fue la respuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez a Lydia Cacho, que este jueves aseguró que la ministra en retiro, la “traicionó” en 2007 cuando en la Suprema Corte, votó por desestimar el inicio de una investigación en contra de Mario Marín.

Durante la mañanera, insistió que en su momento como ahora, reconoce que se cometieron violaciones contra la periodista, aunque destacó, ella pudo acogerse a la figura del amparo.

“No fue a favor del gobernador de Puebla o el ex gobernador de Puebla, simplemente las violaciones graves, yo ahí intervine, ahí está en la versión estenográfica, yo dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa, como es el amparo y que el traslado de ella, que por cierto cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel, que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún a Puebla”.

Indicó que para el parámetro de gravedad a la violación de derechos humanos se tomó la masacre de Aguas Blancas en 1995 y enfatizó, el suyo fue un voto entre los otros seis hechos por los ministros.

“El voto fueron de seis ministros no nada más mío, yo no pude haber cambiado mi voto… si lo cambié en alguna ocasión precisamente con el reglamento de energía eléctrica en el último minuto, por cierto, pero en este caso no, y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado el orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad condicional…

- ¿No la traicionó, la conciencia tranquila?

- Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a derechos humanos”.

Sánchez Cordero insistió que a Mario Marín como a cualquier ciudadano, se le debe dar un debido proceso, derecho de audiencia y la presunción de inocencia. Ante el cuestionamiento si hubo algún tipo de presión, un tanto molesta enfatizó que sólo explica cómo fue que voto.

“Cualquier violación a los derechos humanos es grave sí, cualquier violación a tus derechos a cualquiera de ustedes es grave, sí, ahí está la interposición del amparo para resarcir esta violación, también, y es un legado de México al mundo el tema del amparo…

- ¿No hubo presiones para que no investigaran?

- Yo te estoy relatando por qué voté como voté”.

La titular de Gobernación comentó que lo que en su momento se revisaba, era la orden de aprehensión contra Lydia Cacho que mencionó fue sujeta a tortura psicológica.