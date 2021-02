Día Mundial contra el Cáncer: la otra pandemia

Cuándo en la oscuridad de la noche y en el silencio se ahogan los dolores, en el seno, en el hombro, en la axila, en la espalda, en el estómago, cuándo la piel se engrosa como una naranja, y sólo te dicen que es una mastitis por estar amamantando.

Un mal diagnóstico, un tratamiento al que no se tiene acceso, una atención tardía y suspendida porque desapareció el Seguro Popular.

El cáncer, una muerte silenciosa de las que nadie da cuenta porque en este momento la cifra y la estadística se llama Covid-19.

Hoy celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, un día que retumba en la vida y en la historia de Araceli Tapia, una mujer que nunca imagino ser diagnosticada de cáncer de mama, pues en todo momento su médico le decía que tenía una infección en el seno derecho por estar amamantando a su bebe recién nacido.

Los dolores eran irresistibles, al grado de no poder dormir de lado derecho porque, sentía que le arrancaban el pecho. El panorama cambio para Araceli después de una resonancia magnética le diagnosticaron cáncer.

Y de ahí el calvario por un tratamiento justo en el 2019 cuando el gobierno federal dio por terminado el seguro popular para dar paso al INSABI.

Y así, han trascurrido los meses y en estos días donde los ojos están puestos en la pandemia del coronavirus, el cáncer va ganado terreno y va venciendo a pacientes que literal, pierden la batalla, en la soledad de su casa, en un hospital o hasta en la calle.

“Estamos abandonadas, no hay medicamentos, no hay tratamientos en el sector salud”, dijo Araceli Tapia.

El estudio “Cáncer y desigualdades sociales en México 2020”, elaborado por el Colegio de México, revela que el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país y su mortalidad prácticamente se duplicó en las últimas tres décadas. De 1990 a 2017 el cáncer paso de 150 mil a 376 mil casos.

Araceli Tapia vive en Durango y pese a que su enfermedad está relativamente controlada no deja de vivir en la zozobra: “en cualquier momento te dicen que no hay vacunas, que no hay quimios y uno no sabe si va a vivir, si veré crecer a mis hijos”.

Las entidades más afectadas por el cáncer en nuestro país han sido las más pobres y vulnerables, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Veracruz.

“Amanecí otra vez entre tus brazos”, es la canción que más amaba, la que más cantó y dedicó Gustavo Hermosillo, cantante del grupo musical Los Alvarado, que tuvo que dejar después de que fue diagnosticado de cáncer de pulmón.

Lejos quedaron aquellos días de las presentaciones, los aplausos, ahora sólo se plasman en la memoria y en el corazón, como un aliciente para luchar contra este terrible padecimiento.

Y es que, en la mayoría de los casos de cáncer, es la esposa, la hija, la tía, el hermano, el sobrino, la prima del enfermo o enferma el que se convierte en un “cuidador primario”.

Celia Guzmán tiene 72 años y cuida día y noche, minuto a minuto de Gustavo y cuenta que en este tiempo de pandemia las actividades se han limitado, al no poder salir, pero ella no baja la guardia en la protección a su esposo.

Paciencia, es fundamental para todos los cuidadores primarios, dice Celia, porque llega el momento en que los enfermos ya no quieren seguir.

Y es que no es nada fácil aceptar un diagnóstico de cáncer, no es fácil escuchar que de un momento a otro te puedes morir, expresa con un nudo en la garganta Oscar Adams, originario del estado de Morelos.

Todo empezó hace cinco años, cuando Oscar detectó que escupía sangre, primero no le dio importancia, pero conforme pasaron los días le detectaron cáncer de pulmón derecho, de ahí vinieron, las quimioterapias hasta la extirpación.

Pero, todos se preguntaban, ¿cómo un hombre deportista?, ¿cómo un seleccionado olímpico en gimnasia, iba a tener cáncer?, sí, fue el cigarro, reconoció Oscar.

El sufrimiento de esta enfermedad no sólo se estrella en el paciente, arrastra a la familia pues platicó Oscar que su madre se quería suicidar al saber que él tenía cáncer.

Pero también, dice Oscar Adams, la familia es una columna vertebral en la atención para los enfermos de cáncer.

Son Muchas las organizaciones sociales y fundaciones que se han convertido en un salvavidas para miles de enfermos de cáncer, tales como el Frente por el Cáncer de Pulmón, Salvati, Respirando con Valor, la Fundación De Alba, MILC de Alerta Rosa, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud indicó recientemente que, en la Región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por esta enfermedad.

Los tipos de cáncer que causaron más muertes entre los hombres es el de pulmón y entre las mujeres el de mama.

“Yo soy y voy a”, es el lema con el que se hace un llamado colectivo a nivel mundial para reducir el impacto global del cáncer. Así el cáncer, la otra pandemia que no queremos ver.