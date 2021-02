"No vamos a ceder a ningún chantaje": Arturo Brizio

Arturo Brizio presidente de la Comisión de Arbitraje habló en exclusiva para W Deportes sobre la destitución de Adalid Maganda. Una determinación que no genera problemas ante la amenaza del silbante que buscará recurrir a la FIFA para defenderse.

"Me tiene sin el menor cuidado si Adalid acude a FIFA. No vamos a ceder a ningún chantaje. La comisión es autónoma, no es un tema racial sino un tema de calificaciones".

Ante eso Brizio expresó los puntos que lo llevó a tomar la decisión.

"Adalid no tiene ningún compromiso con su carrera. Se le dieron las oportunidades pero no pasó pruebas físicas, después dirigió un partido amateur sin respetar protocolos. En la J1 se le dio oportunidad, 8 árbitros salieron airosos y él no, consciente de que era un examen profesional".

Finalmente en otro tema habló sobre Pérez Durán y Óscar Macías quienes no han sido asignados tras el error en el penal y en el protocolo en la expulsión de Córdova en el Monterrey vs América.

"Jorge Pérez Durán y Óscar Macías van a reaparecer en su oportunidad. Para la comisión es bueno tener comunicación y si hay errores, ver cómo se puede corregir un error que se comete".