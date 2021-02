Reporta Salud reducción de contagios por COVID-19

Después que en octubre comenzó el repunte de contagios de COVID-19 en el país, en la tercer semana del 2021, se registró una reducción que se prevé se mantenga, fue lo que afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, detalló que esta disminución se ha dado en alrededor de 20 puntos porcentuales mientras en el caso de casos activos se redujo de siete a cuatro por ciento.

“Abrimos con menos 20, y ya llevamos dos días con COVID-19, lo cual es consistente también con el hecho de que el porcentaje de casos activos que son aquellas personas que en los últimos 15 días han enfermado de COVID-19, se están también reduciendo, ha habido variaciones y hemos tenido hasta seis o siete por ciento. En este momento tenemos cuatro por ciento, respecto a los casos acumulados que generalmente están en los medios de comunicación y que son para los casos estimados, más de dos millones desde que empezó la epidemia".

Sobre la ocupación hospitalaria destacó que son ocho las entidades donde se mantiene en 70% teniendo una reducción de dos puntos.

El funcionario también destacó que se tiene un avance del 73% de vacunación contra el virus con más de 677 mil personas que tuvieron dosis de Pfizer mientras el 7% ya tiene las dos dosis necesarias.

En el caso de Sputnik, comentó que ya recibió de Cofepris la autorización para su uso de emergencia.

“Tiene una eficacia estimada de 91.6%, correspondientes 91.8% para las personas adultas mayores y de 100% para casos graves, es una vacuna segura. Ayer por la noche a las 20 horas en punto, en la conferencia de prensa recibimos información que Cofepris, la agencia de regulación sanitaria de México, le concedió autorización de uso de emergencia a esta vacuna, con lo cual vemos que lo que habíamos estado identificando como una campaña de desinformación, no tenían mérito todos estos ataques”.

Y aseguró que ya fue enviado a Rusia el contrato de adquisición con la firma de México y este mismo miércoles se tendrá de regreso para hacer el primer pedido y contratar a la compañía de distribución. Respecto a los problemas que registró la plataforma para inscribir a las personas de la tercera edad, aseguró que fueron atendidos y pidió paciencia pues aseguró que el orden en que la gente sea inscrita no tendrá relación con la aplicación de dosis.

También enfatizó que en el Programa Nacional de Vacunación se tiene contemplada la acción de la brigada correcaminos para cubrir un amplio número de personas vacunadas.

“El operativo correcaminos va a tener un avance históricamente rápido, estamos estimando como lo habíamos dicho al inicio, que por ejemplo, las tres millones de personas adultas mayores de las zonas rurales serán vacunadas en el curso de una semana, precisamente para eso se integrando las brigadas correcaminos y planeamos tener 20 mil brigadas correcaminos solamente para la zona rural y estamos teniendo un trabajo coordinado con distintas instituciones”.

En esta mañanera desmintió que con la vacuna se tenga riesgo de contraer COVID-19 y calificó como disparate los señalamientos que se utilizan fetos para esta vacuna.

“Las vacunas no pueden producir COVID-19, es imposible, no improbable es imposible que las vacunas contra COVID-19 produzcan COVID-19… sobre este contenido que hay restos de fetos humanos, entiendo, no había oído una postura tan aberrante y tan anticientífica y un pronunciamiento tan lejano a la realidad. Las vacunas que están en producción en el mundo para COVID-19 y todas las demás vacunas, ninguna tiene productos de fetos humanos, ni de fetos animales, es un completo disparate que no tiene fundamento científico”.

Respecto a la inmunidad, comentó que aún está en observación el tiempo que dura en personas que recibieron la vacuna y que dijo por el momento ha llegado a siete meses, mientras que algunas que tuvieron la enfermedad, han logrado mantenerla hasta un año.

Sobre las personas que tuvieron COVID-19 antes de recibir la segunda dosis, explicó que ello se dio porque las personas fueron expuestas al virus cuando el cuerpo aún no respondía al primer estímulo y tenía al virus encubando.