Retira senadora PAN propuesta para quitar recursos a estadio de Palenque

La senadora del PAN, Minerva Hernández, retiró de la discusión su propuesta de reasignar los 89 millones de pesos que costará la remodelación del estadio de béisbol de Palenque, Chiapas para destinarlo al apoyo de las personas contagiadas de COVID-19.

Dijo que como la mayoría de Morena Iba a votar en contra y porque la Sedatu no ha explicado con calidad de donde saldrán los recursos para dicha remodelación del estadio donde juega el equipo “Las Guacamayas” propiedad de Pio López Obrador, decidió mejor bajar ese punto de acuerdo impulsado desde hace dos semanas, también por la senadora Kenia López y otros legisladores panistas.

“Hay 50 mil millones de pesos de resignación presupuestal y no se establece cual es la fuente, toda vez que no se trata de subejercicios ni de ahorros. La información de Sedatu, como la lo dije es imprecisa, pues no establecer si el proyecto es financiado con recursos del 2020 o del 2021, por estas razones técnicas es que planteo que se baje el dictamen, querida diputada, para que se corrija y se le ponga una fundamentación legal y no leguleya”.

Y es que la diputada del PT, Claudia Domínguez, le reprochó que su propuesta estaba basada en mentiras como exigir que se reorientaran los recursos para ayudar a los enfermos de Covid19 , pues es falso que los 89 millones sean para equipo del hermano del presidente, cuando se trata de un estadio propiedad del municipio de Palenque y otras obras de mejoramiento urbano para beneficiar a más de 7 mil chiapanecos.

“Me parece inteligente que se haya retirado la propuesta de re direccionar el presupuesto otorgado para la remodelación del estadio de Las Guacamayas de Palenque, Chiapas, porque es propiedad de Palenque no de algún particular. Se necesita ser muy pernicioso para estar metiendo dudas, así que me congratulo de que el PAN haya retirado, por el motivo que sea, este punto de acuerdo que me parece pura demagogia”.

La legisladora recordó que se trata de una serie de mejoras urbanas en materia deportiva y ecológica que habrá en Palenque, incluida la rehabilitación del estadio de béisbol en dicho municipio.