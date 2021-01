Proponen que víctimas de violación sexual declaren con apoyo psicológico

La diputada federal Lorena Villavicencio propuso una iniciativa de ley para brindar atención psicológica a las víctimas de violencia sexual en su primera declaración ante el Ministerio Público, para evitar la re victimización de las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual o violación sexual.

Se trata de una modificación al artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales para permitir que las personas agredidas no pasen solas el duro momento de declarar ante la autoridad ministerial sino con el acompañamiento de un profesional que las ayude a transitar esos momentos difíciles y con ello evitar su re victimización.

Es que la mayoría de las veces los antes del MP hacen preguntas morbosas y sin sentido a las víctimas, además de que no contemplan la perspectiva de género.

Al argumentar su propuesta elaborada con el respaldo de organizaciones civiles, la legisladora de Morena reiteró que la violencia hacia las mujeres en razón de género representa un estado de emergencia nacional, por lo que su combate requiere una política de Estado, dados los alarmantes datos que se registran en nuestro país, sin contar con la cifra negra que México Evalúa estima es de casi el 99 por ciento.

“Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se iniciaron 50 mil ciento once carpetas de investigación tan solo en el 2021, lo anterior implica que cada día alrededor de 137 mujeres sufren agresiones de carácter sexual. Significa que casi 6 mujeres son agredidas cada hora en nuestro país y eso sin contar los delitos que no son denunciados de esta índole”.

Lorena Villavicencio consideró que esta cifras hablan de que el sistema de justifica está colapsado aunado a que no hay información sobre el registro de agresores sexuales, pero no se puede permitir tanta impunidad de los violentadores de mujeres, pues precisamente la falta de castigo empodera a los agresores.

La diputada de Morena puso como ejemplo el caso del precandidato a la gubernatura de Guerrero de su partido, Félix Salgado Macedonio, contra quien pesa una denuncia vigente por violación sexual pese a que otra similar por abuso y acoso sexual ya fue prescrita.

“Mi postura ha sido clara y no la voy a modificar, me parece que es absolutamente inadecuado que no se haya hecho una investigación sobre las denuncias contra el candidato de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y que se le de una atención adecuada a las víctimas, no puede ser que sigamos minimizando los dichos de las víctimas, eso es justamente una re victimización y además, es violencia institucional. No estoy de acuerdo y seguiré pidiendo que se ha justicia y que continúe la investigación”.

Por lo pronto, la iniciativa de la diputada Lorena Villavicencio será presentada este miércoles en la última sesión de la Comisión Permanente donde habrá también un punto de acuerdo para solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un informe sobre el protocolo de actuación policial para atender la violencia de genero contra las mujeres en el ámbito familiar.