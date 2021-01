Reparto de utilidades es un derecho constitucional: STPS

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que no está o no se somete a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo, dejó en claro la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde Luján.

Al encabezar la Segunda Mesa de Diálogo respecto a los posibles Efectos o Distorsiones en el reparto de Utilidades, una vez aprobada la Reforma en materia de subcontratación mejor conocida como "outsourcing", la encargada de la política laboral del país, recordó que este esquema estaría prohibido en nuestro país.

"También quiero aclarar y dejar asentados en estos foros que no es un espacio en el cual estemos discutiendo el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Ese derecho es un derecho constitucional y fue una comisión tripartita, hace algunos meses, la que determinó que el porcentaje de utilidades debería fijarse en 10 por ciento", asentó Alcalde Luján.

Agregó que ese proceso en el cual se establece, o en ese espacio de esa comisión tripartita de reparto de utilidades concluyó su tarea hace meses y está fijo hoy en nuestro país la obligación de repartir utilidades en el margen del 10 por ciento.

Reiteró que este derecho no está o no se somete a un debate, a una discusión, porque estas mesas de diálogo no son un espacio con ese objetivo.

El espacio, insistió, es para ubicar si en el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos precisamente vinculados al reparto de utilidades.

Luisa María Alcalde recordó también que estas mesas se convocan en el marco del debate sobre la reforma en materia de subcontratación ya que en el próximo periodo de sesiones, el Poder Legislativo discutirá la iniciativa que será señalada como preferente por parte del Ejecutivo en materia de subcontratación.

"Una iniciativa, que tiene por objeto frenar los esquemas abusivos que afectan a trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a muchísimas empresas por la competencia desleal que significa competir frente a empresas que no cumplen con sus responsabilidades laborales fiscales y de seguridad social", enfatizó la Secretaria del Trabajo.

En esta segunda mesa de diálogo donde se tuvo la participacíón de los sectores financiero y el de seguros estuvieron presentes Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México; Sofía del Mar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros; Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; Fernando Salgado, secretario general adjunto de la CTM; José Carlos Torres, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios; y también José Guadalupe Becerril, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Fideicomisos. entre otros.

El próximo lunes corresponderá el turno al sector energético y de industrias extractivas.

El miércoles 27 tendrá lugar la cuarta sesión de trabajo, abordando los sectores de tecnologías de la información y el sector agropecuario.

El quinto y último diálogo de este ciclo se va a realizar el jueves 28 de enero, teniendo como interlocutores al resto de los sectores interesados, así como a voces provenientes de la academia.