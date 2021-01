Sin dar nombres exactos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigará a todos los personajes que resulten implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en Guerrero en 2014.

Esto después que un diario de circulación nacional informó que militares, policías de la entidad e integrantes del crimen organizado, trabajaron juntos y que un testigo declarara que el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, recibió 200 mil dólares mensuales del Cártel Guerreros Unidos cuando fungía como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal.

"Se está avanzando mucho en la investigación, pero todavía no está concluida, está en proceso, eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía, no sé cómo lo obtuvieron pero es real, no es apócrifo y sí ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación, no hay todavía un resultado así definitivo, lo que cada vez es más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México".

Enfatizó que su administración no buscará dar carpetazo al caso hasta saber qué sucedió y encontrar a los jóvenes.

"Ahí ya se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo pero no podemos decir esto fue, lo que pasó hasta no probar todo porque no se trata de hacer otra faramalla nada más para decir ya se cerró el caso…

-¿Tendría que investigarse a estos personajes que fueron señalados'

-A todos, eso es muy claro, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie".

Al calificarlo como un asunto de estado, enfatizó que existe voluntad de aclarar lo ocurrido aunque lleve tiempo ya que dijo, aún existe un pacto de silencio.