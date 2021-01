Piden trabajadores sindicalizados de la UAM aumento salarial del 20%

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) acusaron a las autoridades de esta institución de no tener una propuesta concreta a sus demandas del 20 por ciento de incremento salarial y 15 por ciento directo al tabulador.

De acuerdo con el secretario general de este sindicato Jorge Dorantes, las autoridades de la UAM han cometido “flagrantes” violaciones a su contrato colectivo de trabajo así como roto la bilateralidad del diálogo y dieron un ultimátum de 11 días so pena de estallar la huelga en esta casa de estudios.

“Tenemos el tiempo encima estamos a 20 de enero tenemos prácticamente 11 días de análisis de discusión de todos estos temas tanto el salarial como el otro tema de contrato y el día primero de febrero estaríamos tomando una determinación como sindicato de un posible estallamiento de huelga o definir qué es lo que propone la institución”, advirtió el secretario general del SITUAM.

En conferencia de prensa donde estuvieron acompañados por otros representantes sindicales quienes les manifestaron su solidaridad en esta “lucha”, Dorantes informó que desde el pasado 17 de diciembre presentaron un emplazamiento a huelga y decidieron presentar un segundo el 11 de enero pasado que entregaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por supuestas violaciones a su contrato colectivo de trabajo.

En ese sentido dijo que el tema de la educación también les atañe y que incluso van a seguir luchando por que las clases ya no sean a distancia a pesar de la pandemia.

“ Y el tema también de la educación nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir luchando por el tema de una educación pública, presencial y que pudiéramos poner como sindicatos ya del tema general buscar los mecanismos para atender estos temas”, dijo el secretario general de la UAM.

Al cuestionársele sí no es un despropósito exigir un aumento salarial en momentos en que muchos mexicanos están sin trabajo, otros lo han perdido y los que no siguen resguardados trabajando desde su casa, el dirigente sindical dijo que sus “justas demandas” no son tema de la pandemia sino presupuestal.

“Yo creo que no es tema de solicitar o no por la pandemia un incremento salarial, me parece que el presupuesto ya lo tiene la propia institución también hay que dejarlo en claro y eso es lo que nos estamos planteando, nosotros ya planteamos un 20 por ciento y creemos que es justo sobre el rezago que ya tenemos independientemente del tema económico en el país y todo creo que con el presupuesto que tiene la institución lo podemos lograr”, dijo el secretario general del SITUAM.

Cabe destacar que el SITUAM se ha caracterizado por su intransigencia y nulo interés en la comunidad estudiantil de esta casa de estudios pues la última huelga protagonizada por este sindicato duró 93 días en perjuicio de la vida académica de esta institución.