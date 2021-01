Demandas de la caravana de migrantes se atenderán mediante el diálogo: AMLO

El presidente López Obrador se comprometió a no usar la fuerza pública contra los centroamericanos que integran la caravana migrante que salió desde Honduras rumbo a los Estados Unidos.

Dijo que existe una coordinación con los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Centroamérica para atender esta delicada situación, y confía que será mediante el diálogo y no con la fuerza como se podrá convencer a los migrantes de no ingresar ilegalmente a los países de paso como Guatemala.

Incluso, López Obrador dijo estar optimista de que el gobierno saliente de Donald Trump o el de Joseph Biden atenderá las peticiones de los migrantes, sin incurrir en actos de represión, tema del que seguramente hablará en su discurso de toma de posesión de este miércoles.

“Ojalá y se llegue a un diálogo en Guatemala, pero no adelantemos vísperas, pero no vamos a nosotros a actuar de manera arbitraria, siempre respetamos lo derechos humanos. Lo que esperamos es que haya diálogo en Guatemala, Y que el gobierno atienda los migrantes, y me refiero al gobierno de Estados Unidos, al del presidente Biden pues creo que a él le va a corresponder y todo depende del mensaje de toma de posesión , porque si creo que va a bordar el tema”.

López Obrador, recordó que hace años envió una carta al ahora presidente electo Joseph Biden sobre la ayuda que debe ofrecerse a los países centroamericanos para frenar la migración ilegal y que confía que el nuevo presidente de Estados Unidos atienda su solicitud de atender la problemática, más que reprimir a los migrantes.