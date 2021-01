Inicia vacunación en hospitales COVID-19 de todo el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS), informó que este miércoles inició en los hospitales COVID-19 de todo el país la vacunación para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad.

El Instituto agregó que antes de que concluya este mes de se prevé terminar con la inmunización para el personal de salud y, posteriormente, iniciar con la protección para adultos mayores.

Indicó que para la vacunación masiva están consideradas 11 categorías, entre ellas médicos, enfermeras, Inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y trabajo social.

“Como parte de un trabajo interinstitucional, con el apoyo de los servidores de la nación del gobierno federal, en los hospitales COVID del país dio inicio desde temprana hora el registro de los trabajadores que recibirán la primera dosis”, aseguró en un comunicado.

El IMSS indicó que esta mañana se registró una gran participación de trabajadores de la red hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional para recibir la inmunización, entre ellos, del Hospital de Especialidades de Siglo XXI; Hospital General de La Raza; Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos, MacGregor Sánchez; Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además, Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y Hospital General de Zona con Medicina Familia (HGZMF) No. 21, ambos de Guanajuato; HGZ No. 1 y 3, de Quintana Roo; HGZ No. 1, de Oaxaca; HGZ No. 15, de Reynosa, Tamaulipas; HGZMF No. 1, de Hidalgo, entre otros.