Mantiene AMLO su intención de eliminar organismos autónomos

El presidente López Obrador mantiene firme en su intención de eliminar diversos organismos reguladores, autónomos y dependencias que en su opinión duplican funciones en la administración federal, como el INAI, el IFT, la CRE entre otros, dijo que son unos 50 organismos “que no sirven para nada, no le sirven al pueblo”.

Y arremetió contra ellos, al insistir que esos “aparatos burocráticos”, además de caros lo único que han hecho es ser tapadera de actos de corrupción, han sido alcahuetes y han actuado como cortinas de humo para ocultar la información, pues los datos de casos importantes como el escándalo de Odebrecht y las condonaciones de impuestos a grandes empresas, todo eso lo reservan, los clasifican.

Por ello, deben ser absorbidos por las Secretarías de Estado que correspondan, es más aseguró, por ejemplo, que sin el INAI se brindaría información mucho más rápido, en “fast track”, en un lapso no mayor de 72 horas y no habría ninguna información reservada, habría mayor transparencia, pues no hay nada que ocultar, pero todo se revisará con el gabinete, no queremos un gobierno obeso sino austero y eficiente.