Legisladores del PAN demandan un responsable nacional de la vacunación

Diputados y senadores del PAN aseguraron que la estrategia gubernamental para proteger la salud de los mexicanos ante la pandemia de COVID-19, ha resultado un fracaso, por lo que demandaron las comparecencias de los titulares de Salud, Jorge Alcocer y de Hacienda, Arturo Herrera, así como del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para que rindan cuentas sobre la incesante transmisión del coronavirus.

Dijeron que México se encuentra entre los primeros países con el mayor número de muertes y contagios, lo que demuestra el fracaso total en la estrategia gubernamental para enfrentar la situación, pues la pandemia ha alcanzado el nivel de catástrofe, pues suman ya 129 mil decesos.

De hecho, la senadora panista Alejandra NoemÍ Reynoso, pidió al gobierno federal que se designe a un responsable nacional del proceso de vacunación contra el virus del COVID-19

“En Acción Nacional queremos proponer primero que esta Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo que designe a un responsable nacional en la estrategia de vacunación, que coordine los esfuerzos y las acciones que van tener. Es decir, un responsable que sepa de estrategia no de contención solamente”.

Consideró una buena notifica que haya ya la vacuna en ;México, pero no es suficiente si no hay un responsable directo en su manejo, ya que no se puede dejar en manos de López-Gatell, quien no ha podido controlar la pandemia.

Por ello, es que los legisladores panistas en la Comisión Permanente han solicitado una reunión con el propio Hugo López Gatell y los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Hacienda, Arturo Herrera.

Señaló que si estos funcionarios no pueden con sus trabajos que mejor se queden en sus casas. Es más, dijo que el viaje de López Gatell a Argentina, por instrucciones del Ejecutivo, para conocer supuestamente la experiencia sobre la vacuna rusa contra COVID-19, en realidad es para sacarlo del ojo del huracán, pues López Obrador prefiere cubrir a un funcionario antes de aceptar que la estrategia gubernamental ha fracasado.